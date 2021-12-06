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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211206/revnost-1762339472.html
"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?
"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться? - РИА Новости, 06.12.2021
"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?
Ревность – это "психологическая болезнь", которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер – ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях.
2021-12-06T12:00
2021-12-06T12:33
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
подкаст
ревность
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"Ревность - это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?
Ревность – это «психологическая болезнь», которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер - ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях.
audio/mpeg
"Ревность - это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?
Ревность – это «психологическая болезнь», которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер - ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях.
audio/mpeg
Соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев объясняют что такое ревность, откуда она берется и как ее излечить.01:25 Почему люди ревнуют?06:00 Как распознать патологического ревнивца/ревнивицу?09:40 Нормально ли провоцировать ревность партнера, чтобы "освежить" чувства?10:50 Какие могут быть вторичные выгода у ревнующего?12:35 Как "вылечить" ревнивца?15:25 А если партнер действительно изменяет?18:30 Если ревнивец сменит партнера, что-то поменяется?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, ревность, аудио
12:00 06.12.2021 (обновлено: 12:33 06.12.2021)
 

"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?

Страхи
"Ревность - это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?
12:00
Читать ria.ru в
Ревность – это "психологическая болезнь", которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер – ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях.
Соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев объясняют что такое ревность, откуда она берется и как ее излечить.
01:25 Почему люди ревнуют?
06:00 Как распознать патологического ревнивца/ревнивицу?
09:40 Нормально ли провоцировать ревность партнера, чтобы "освежить" чувства?
10:50 Какие могут быть вторичные выгода у ревнующего?
12:35 Как "вылечить" ревнивца?
15:25 А если партнер действительно изменяет?
18:30 Если ревнивец сменит партнера, что-то поменяется?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологияПодкастревность
 
 
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