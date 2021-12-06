https://ria.ru/20211206/revnost-1762339472.html

"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?

"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться? - РИА Новости, 06.12.2021

"Ревность — это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться?

Ревность – это "психологическая болезнь", которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер – ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях.

2021-12-06T12:00

2021-12-06T12:00

2021-12-06T12:33

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

подкаст

ревность

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"Ревность - это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться? Ревность – это «психологическая болезнь», которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер - ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях. audio/mpeg

"Ревность - это судорога неуверенности в себе". Как от нее избавиться? Ревность – это «психологическая болезнь», которой в той или иной степени болен каждый. Почему один человек может ее контролировать, а у кого-то она перерастает в настоящее безумие? Что делать, если партнер - ревнивец? А если вы сами? Универсальные приемы которые помогают избавиться от ревности в отношениях. audio/mpeg

Соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский и клинический психолог, психоаналитик, директор психологического центра Артем Забалуев объясняют что такое ревность, откуда она берется и как ее излечить.01:25 Почему люди ревнуют?06:00 Как распознать патологического ревнивца/ревнивицу?09:40 Нормально ли провоцировать ревность партнера, чтобы "освежить" чувства?10:50 Какие могут быть вторичные выгода у ревнующего?12:35 Как "вылечить" ревнивца?15:25 А если партнер действительно изменяет?18:30 Если ревнивец сменит партнера, что-то поменяется?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, ревность, аудио