Red Wings станет базовой авиакомпанией для аэропорта в Омске
Red Wings станет базовой авиакомпанией для омского аэропорта, откроются новые рейсы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске
ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Правительство Омской области, авиакомпания Red Wings и Омский аэропорт договорились о развитии авиаперевозок из Омска – компания станет базовой для омского аэропорта, откроются новые рейсы, сообщает в понедельник правительство региона.
"Red Wings станет базовой авиакомпанией аэропорта Омска. Первым базирующимся в аэропорту воздушным судном будет новейший региональный лайнер SSJ100. Он совершит перелет из Москвы в Омск в конце декабря-начале января сразу после поступления с завода производителя, завершения технической приемки и внесения в сертификат эксплуатанта Red Wings", - говорится в сообщении.
Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что развитая транспортная связь повышает качество жизни на территории региона. В связи с этим правительство Омской области целенаправленно развивает полеты внутри страны и государства Центральной Азии. Если в 2017 году пассажиропоток Омского аэропорта не достигал и миллиона человек (980 тысяч), то в 2021 году составит 1,450 миллиона пассажиров. При участии Red Wings власти региона рассчитывают в следующем году пассажиропоток значительно увеличить.
"Появление в Омске базовой авиакомпании дает нам возможность в первую очередь увеличивать количество региональных маршрутов. В 2022 году запланировано открытие 12 направлений из Омска на внутренних линиях России. В планах также полеты в Баку, Бишкек, Ташкент и Нур-Cултан, и тоже на следующий год", - отметил Бурков.
Губернатор подчеркнул, что базовая авиакомпания сможет повысить транспортную доступность региона, сделать более комфортными условия для бизнеса в Омске. Новые направления полетов, по его словам, повысят конкурентоспособность региона, обеспечат создание новых рабочих мест, увеличение пассажиропотока и так далее.
В ближайших планах Red Wings открытие рейсов из Омска с января 2022 года в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу. В весенне-летнем расписании 2022 года – в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи, Челябинск. Рассматривается возможность полетов и по другим российским, а также международным, направлениям.
"Red Wings чуть больше года реализует масштабный федеральный проект по развитию прямых авиаперевозок между российскими городами. И сегодня мы приходим в Сибирь, официально объявляем о создании базы в аэропорту Омска… В январе 2022 года мы начнем полеты из Омска как базового аэропорта, в январе же заработает омский филиал авиакомпании, в нем будут трудоустроена часть наших пилотов и бортпроводников, мы станем налоговым резидентом Омской области", - рассказал гендиректор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.