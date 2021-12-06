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Омская область
https://ria.ru/20211206/red_wings-1762371800.html
Red Wings станет базовой авиакомпанией для аэропорта в Омске
Red Wings станет базовой авиакомпанией для аэропорта в Омске - РИА Новости, 06.12.2021
Red Wings станет базовой авиакомпанией для аэропорта в Омске
Правительство Омской области, авиакомпания Red Wings и Омский аэропорт договорились о развитии авиаперевозок из Омска – компания станет базовой для омского... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:39
2021-12-06T13:39
омская область
экономика
новости компаний - экономика
red wings airlines
омск
омская область
александр бурков
sukhoi superjet
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ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Правительство Омской области, авиакомпания Red Wings и Омский аэропорт договорились о развитии авиаперевозок из Омска – компания станет базовой для омского аэропорта, откроются новые рейсы, сообщает в понедельник правительство региона."Red Wings станет базовой авиакомпанией аэропорта Омска. Первым базирующимся в аэропорту воздушным судном будет новейший региональный лайнер SSJ100. Он совершит перелет из Москвы в Омск в конце декабря-начале января сразу после поступления с завода производителя, завершения технической приемки и внесения в сертификат эксплуатанта Red Wings", - говорится в сообщении.Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что развитая транспортная связь повышает качество жизни на территории региона. В связи с этим правительство Омской области целенаправленно развивает полеты внутри страны и государства Центральной Азии. Если в 2017 году пассажиропоток Омского аэропорта не достигал и миллиона человек (980 тысяч), то в 2021 году составит 1,450 миллиона пассажиров. При участии Red Wings власти региона рассчитывают в следующем году пассажиропоток значительно увеличить."Появление в Омске базовой авиакомпании дает нам возможность в первую очередь увеличивать количество региональных маршрутов. В 2022 году запланировано открытие 12 направлений из Омска на внутренних линиях России. В планах также полеты в Баку, Бишкек, Ташкент и Нур-Cултан, и тоже на следующий год", - отметил Бурков.Губернатор подчеркнул, что базовая авиакомпания сможет повысить транспортную доступность региона, сделать более комфортными условия для бизнеса в Омске. Новые направления полетов, по его словам, повысят конкурентоспособность региона, обеспечат создание новых рабочих мест, увеличение пассажиропотока и так далее.В ближайших планах Red Wings открытие рейсов из Омска с января 2022 года в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу. В весенне-летнем расписании 2022 года – в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи, Челябинск. Рассматривается возможность полетов и по другим российским, а также международным, направлениям."Red Wings чуть больше года реализует масштабный федеральный проект по развитию прямых авиаперевозок между российскими городами. И сегодня мы приходим в Сибирь, официально объявляем о создании базы в аэропорту Омска… В январе 2022 года мы начнем полеты из Омска как базового аэропорта, в январе же заработает омский филиал авиакомпании, в нем будут трудоустроена часть наших пилотов и бортпроводников, мы станем налоговым резидентом Омской области", - рассказал гендиректор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.
https://ria.ru/20211108/piloty-1758006593.html
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экономика, новости компаний - экономика, red wings airlines, омск, омская область, александр бурков, sukhoi superjet, евгений ключарев, самолеты, россия
13:39 06.12.2021
 
Red Wings станет базовой авиакомпанией для аэропорта в Омске

Red Wings станет базовой авиакомпанией для омского аэропорта, откроются новые рейсы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 6 дек – РИА Новости. Правительство Омской области, авиакомпания Red Wings и Омский аэропорт договорились о развитии авиаперевозок из Омска – компания станет базовой для омского аэропорта, откроются новые рейсы, сообщает в понедельник правительство региона.
"Red Wings станет базовой авиакомпанией аэропорта Омска. Первым базирующимся в аэропорту воздушным судном будет новейший региональный лайнер SSJ100. Он совершит перелет из Москвы в Омск в конце декабря-начале января сразу после поступления с завода производителя, завершения технической приемки и внесения в сертификат эксплуатанта Red Wings", - говорится в сообщении.
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Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что развитая транспортная связь повышает качество жизни на территории региона. В связи с этим правительство Омской области целенаправленно развивает полеты внутри страны и государства Центральной Азии. Если в 2017 году пассажиропоток Омского аэропорта не достигал и миллиона человек (980 тысяч), то в 2021 году составит 1,450 миллиона пассажиров. При участии Red Wings власти региона рассчитывают в следующем году пассажиропоток значительно увеличить.
"Появление в Омске базовой авиакомпании дает нам возможность в первую очередь увеличивать количество региональных маршрутов. В 2022 году запланировано открытие 12 направлений из Омска на внутренних линиях России. В планах также полеты в Баку, Бишкек, Ташкент и Нур-Cултан, и тоже на следующий год", - отметил Бурков.
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Губернатор подчеркнул, что базовая авиакомпания сможет повысить транспортную доступность региона, сделать более комфортными условия для бизнеса в Омске. Новые направления полетов, по его словам, повысят конкурентоспособность региона, обеспечат создание новых рабочих мест, увеличение пассажиропотока и так далее.
В ближайших планах Red Wings открытие рейсов из Омска с января 2022 года в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу. В весенне-летнем расписании 2022 года – в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи, Челябинск. Рассматривается возможность полетов и по другим российским, а также международным, направлениям.
"Red Wings чуть больше года реализует масштабный федеральный проект по развитию прямых авиаперевозок между российскими городами. И сегодня мы приходим в Сибирь, официально объявляем о создании базы в аэропорту Омска… В январе 2022 года мы начнем полеты из Омска как базового аэропорта, в январе же заработает омский филиал авиакомпании, в нем будут трудоустроена часть наших пилотов и бортпроводников, мы станем налоговым резидентом Омской области", - рассказал гендиректор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.
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Омская областьЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаRed Wings AirlinesОмскОмская областьАлександр БурковSukhoi SuperjetЕвгений КлючаревсамолетыРоссия
 
 
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