https://ria.ru/20211206/razgovor-1762465874.html

Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена

Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021

Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена

Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:20

2021-12-06T21:20

2021-12-06T21:50

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана и до сих пор только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", — сказал он в эфире Первого канала.По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.Как отметил представитель Кремля, при необходимости Путин сможет обратиться к тому, чья помощь ему потребуется, но в целом это будет разговор двух президентов.Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00. Прямого эфира не будет, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

https://ria.ru/20211206/substantsiya-1762467079.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия