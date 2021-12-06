https://ria.ru/20211206/razgovor-1762465874.html
Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена
Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена
Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:20
2021-12-06T21:20
2021-12-06T21:50
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана и до сих пор только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", — сказал он в эфире Первого канала.По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.Как отметил представитель Кремля, при необходимости Путин сможет обратиться к тому, чья помощь ему потребуется, но в целом это будет разговор двух президентов.Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00. Прямого эфира не будет, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.
https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html
https://ria.ru/20211206/substantsiya-1762467079.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
21:20 06.12.2021 (обновлено: 21:50 06.12.2021)
Песков рассказал о закрытой линии для разговора Путина и Байдена
Песков: закрытая линия для разговора Путина и Байдена будет впервые использована
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом
впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана и до сих пор только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", — сказал он в эфире Первого канала
.
По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.
Как отметил представитель Кремля, при необходимости Путин сможет обратиться к тому, чья помощь ему потребуется, но в целом это будет разговор двух президентов.
Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00. Прямого эфира не будет, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.
Среди основных тем — напряженность вокруг Украины
, продвижение НАТО
к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.
Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.
Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.