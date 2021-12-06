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Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте
Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте - РИА Новости, 06.12.2021
Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте
Депутат Госдумы Валерий Рашкин после допроса в СК заявил, что дал подписку о неразглашении, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:07
2021-12-06T21:07
происшествия
валерий рашкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин после допроса в СК заявил, что дал подписку о неразглашении, передаёт корреспондент РИА Новости.На допросе в Следственном комитете Рашкин провел около четырех часов, после чего вышел и отказался давать комментарии прессе, сославшись на подписку о неразглашении. Его адвокат Константин Лазарев также отказался давать комментарии из-за подписки о неразглашении.Около двух часов дня депутат-коммунист вошел в центральное здание ведомства в Техническом переулке Москвы. На вопросы журналистов Рашкин тогда отвечать на стал.На прошлой неделе СК РФ объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.А за неделю до этого депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html
https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html
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происшествия, валерий рашкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
21:07 06.12.2021
 
Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте

Депутат от КПРФ Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин после допроса в СК заявил, что дал подписку о неразглашении, передаёт корреспондент РИА Новости.
На допросе в Следственном комитете Рашкин провел около четырех часов, после чего вышел и отказался давать комментарии прессе, сославшись на подписку о неразглашении. Его адвокат Константин Лазарев также отказался давать комментарии из-за подписки о неразглашении.
Около двух часов дня депутат-коммунист вошел в центральное здание ведомства в Техническом переулке Москвы. На вопросы журналистов Рашкин тогда отвечать на стал.
На прошлой неделе СК РФ объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:27
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
А за неделю до этого депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 15:06
Рашкин подал в суд на Госдуму
 
ПроисшествияВалерий РашкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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