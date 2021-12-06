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Наука
https://ria.ru/20211206/rak-1762332692.html
Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака
Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака - РИА Новости, 06.12.2021
Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:50
2021-12-06T10:50
наука
китай
дальневосточный федеральный университет
онкология
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, SICCAS) создают монокристаллы для улучшения детектируемой точности рентгеновских КТ-томографов, что позволит более точно определить границы поражения тканей при онкологических заболеваниях, сообщает ДВФУ.Первые результаты совместной разработки опубликованы в журнале Crystal Growth &amp; Design."Сотрудники лаборатории ядерных технологий ДВФУ совместно с коллегами из SICCAS отработали технологический способ синтеза и изготовили серию монокристаллов... Важным результатом явилось экспериментальное установление эмиссии определенного катиона редкоземельного металла в полученных кристаллах при возбуждении рентгеновскими лучами, о чем ранее практически нигде не сообщалось", - говорится в сообщении."Сцинтилляторы подобного типа новые и являются предметом высокого научного интереса, так как возможно создание высокоактивных сцинтиллирующих детекторов для рентгеновских КТ-томографов. Такие датчики уникальны в диагностике онкологических заболеваний, когда требуется максимально точное определение границы зоны поражения тканей и степени интеграции опухоли в органы для проведения ультраточных хирургических операций", - рассказал руководитель научного исследования, научный сотрудник ДВФУ Олег Шичалин, слова которого приводятся в сообщении.По информации ученых, "положительный результат такой стратегии не требует длительного ожидания". "Это было продемонстрировано на примере взаимодействия и совмещения уникального опыта наших ученых с коллегами из Китая по разработке новейших типов сцинтилляторов на неорганической основе", - отметил заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.
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китай, дальневосточный федеральный университет, онкология, россия
10:50 06.12.2021
 
Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака

Российские и китайские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов
Разработка и производство наборов реагентов - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, SICCAS) создают монокристаллы для улучшения детектируемой точности рентгеновских КТ-томографов, что позволит более точно определить границы поражения тканей при онкологических заболеваниях, сообщает ДВФУ.
Первые результаты совместной разработки опубликованы в журнале Crystal Growth & Design.
"Сотрудники лаборатории ядерных технологий ДВФУ совместно с коллегами из SICCAS отработали технологический способ синтеза и изготовили серию монокристаллов... Важным результатом явилось экспериментальное установление эмиссии определенного катиона редкоземельного металла в полученных кристаллах при возбуждении рентгеновскими лучами, о чем ранее практически нигде не сообщалось", - говорится в сообщении.
"Сцинтилляторы подобного типа новые и являются предметом высокого научного интереса, так как возможно создание высокоактивных сцинтиллирующих детекторов для рентгеновских КТ-томографов. Такие датчики уникальны в диагностике онкологических заболеваний, когда требуется максимально точное определение границы зоны поражения тканей и степени интеграции опухоли в органы для проведения ультраточных хирургических операций", - рассказал руководитель научного исследования, научный сотрудник ДВФУ Олег Шичалин, слова которого приводятся в сообщении.
По информации ученых, "положительный результат такой стратегии не требует длительного ожидания". "Это было продемонстрировано на примере взаимодействия и совмещения уникального опыта наших ученых с коллегами из Китая по разработке новейших типов сцинтилляторов на неорганической основе", - отметил заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.
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