https://ria.ru/20211206/rak-1762332692.html

Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака

Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака - РИА Новости, 06.12.2021

Российские ученые разрабатывают монокристаллы для точной диагностики рака

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:50

2021-12-06T10:50

2021-12-06T10:50

наука

китай

дальневосточный федеральный университет

онкология

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, SICCAS) создают монокристаллы для улучшения детектируемой точности рентгеновских КТ-томографов, что позволит более точно определить границы поражения тканей при онкологических заболеваниях, сообщает ДВФУ.Первые результаты совместной разработки опубликованы в журнале Crystal Growth & Design."Сотрудники лаборатории ядерных технологий ДВФУ совместно с коллегами из SICCAS отработали технологический способ синтеза и изготовили серию монокристаллов... Важным результатом явилось экспериментальное установление эмиссии определенного катиона редкоземельного металла в полученных кристаллах при возбуждении рентгеновскими лучами, о чем ранее практически нигде не сообщалось", - говорится в сообщении."Сцинтилляторы подобного типа новые и являются предметом высокого научного интереса, так как возможно создание высокоактивных сцинтиллирующих детекторов для рентгеновских КТ-томографов. Такие датчики уникальны в диагностике онкологических заболеваний, когда требуется максимально точное определение границы зоны поражения тканей и степени интеграции опухоли в органы для проведения ультраточных хирургических операций", - рассказал руководитель научного исследования, научный сотрудник ДВФУ Олег Шичалин, слова которого приводятся в сообщении.По информации ученых, "положительный результат такой стратегии не требует длительного ожидания". "Это было продемонстрировано на примере взаимодействия и совмещения уникального опыта наших ученых с коллегами из Китая по разработке новейших типов сцинтилляторов на неорганической основе", - отметил заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.

https://ria.ru/20211205/omikron-1762245499.html

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китай, дальневосточный федеральный университет, онкология, россия