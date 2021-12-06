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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html
Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях
Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях - РИА Новости, 06.12.2021
Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях
День карьеры для учащихся технических вузов Москвы пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:17
2021-12-06T13:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. День карьеры для учащихся технических вузов Москвы пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В мероприятии примут участие около 30 предприятий, представители которых по итогам собеседований отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или стажировки. Кроме того, эксперты проведут коуч-сессии, где поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями.Он добавил, что промышленные предприятия города сегодня ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов и других.Чтобы попасть на день карьеры и получить предложение о трудоустройстве или стажировке, надо зарегистрироваться на сайте https://otkroimosprom.ru/vacancy/ и заполнить анкету-резюме. Там же можно узнать, какие вакансии предлагают предприятия города. Кандидаты, которые прошли модерацию, получат приглашения на собеседование.Помимо дня карьеры программа "Моспром studweek" включает экскурсии на заводы, а также хакатон по решению прикладных инженерных задач. Победители соревнований получат ценные подарки и возможность пройти стажировку на московских промышленных предприятиях, говорится в сообщении.
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общество, москва, александр прохоров, навигатор абитуриента, кем стать
13:17 06.12.2021 (обновлено: 13:29 06.12.2021)
 

Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАбитуриент заполняет документы
Абитуриент заполняет документы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. День карьеры для учащихся технических вузов Москвы пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В мероприятии примут участие около 30 предприятий, представители которых по итогам собеседований отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или стажировки. Кроме того, эксперты проведут коуч-сессии, где поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями.
"Столичным заводам и фабрикам всегда нужны молодые и перспективные специалисты. День карьеры — это отличная возможность для студентов технических вузов пройти собеседование и начать профессиональную деятельность", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Он добавил, что промышленные предприятия города сегодня ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов и других.
Чтобы попасть на день карьеры и получить предложение о трудоустройстве или стажировке, надо зарегистрироваться на сайте https://otkroimosprom.ru/vacancy/ и заполнить анкету-резюме. Там же можно узнать, какие вакансии предлагают предприятия города. Кандидаты, которые прошли модерацию, получат приглашения на собеседование.
Помимо дня карьеры программа "Моспром studweek" включает экскурсии на заводы, а также хакатон по решению прикладных инженерных задач. Победители соревнований получат ценные подарки и возможность пройти стажировку на московских промышленных предприятиях, говорится в сообщении.
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22 ноября, 12:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоМоскваАлександр ПрохоровНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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