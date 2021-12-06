https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html

Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях

Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях - РИА Новости, 06.12.2021

Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях

День карьеры для учащихся технических вузов Москвы пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:17

2021-12-06T13:17

2021-12-06T13:29

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. День карьеры для учащихся технических вузов Москвы пройдет 18 декабря в рамках недели "Моспром studweek", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В мероприятии примут участие около 30 предприятий, представители которых по итогам собеседований отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или стажировки. Кроме того, эксперты проведут коуч-сессии, где поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями.Он добавил, что промышленные предприятия города сегодня ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов и других.Чтобы попасть на день карьеры и получить предложение о трудоустройстве или стажировке, надо зарегистрироваться на сайте https://otkroimosprom.ru/vacancy/ и заполнить анкету-резюме. Там же можно узнать, какие вакансии предлагают предприятия города. Кандидаты, которые прошли модерацию, получат приглашения на собеседование.Помимо дня карьеры программа "Моспром studweek" включает экскурсии на заводы, а также хакатон по решению прикладных инженерных задач. Победители соревнований получат ценные подарки и возможность пройти стажировку на московских промышленных предприятиях, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/moskva-1760139023.html

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общество, москва, александр прохоров, навигатор абитуриента, кем стать