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Темнокожую актрису, сыгравшую Болейн, утвердили на роль Королевы драконов
Темнокожую актрису, сыгравшую Болейн, утвердили на роль Королевы драконов - РИА Новости, 06.12.2021
Темнокожую актрису, сыгравшую Болейн, утвердили на роль Королевы драконов
Британскую актрису Джоди Тернер-Смит утвердили на роль в сериале "Bad Monkey" ("Плохая обезьяна"), основанном на одноименном бестселлере Карла Хайасена,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T00:38
2021-12-06T00:38
2021-12-06T00:38
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британскую актрису Джоди Тернер-Смит утвердили на роль в сериале "Bad Monkey" ("Плохая обезьяна"), основанном на одноименном бестселлере Карла Хайасена, сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, Тернер-Смит, известная зрителям по роли Анны Болейн в драматическом мини-сериале Channel 5, сыграет Королеву Драконов по имени Грейси. Ее персонажа одновременно уважают и боятся жители острова Андрос, поскольку она со своей сварливой бабушкой практикует Обиа (религиозное течение. — Прим. ред.).В сериале также появятся Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3"), Мередит Хагнер ("В поиске") и Винсент Вон ("Незваные гости", "Развод по-американски"). Последнего ранее утвердили на главную роль — бывшего детектива Эндрю Янси, пониженного до должности ресторанного инспектора. Действие в сериале, состоящем из десяти эпизодов, происходит в Южной Флориде. После того, как во время рыбалки турист находит чью-то отрубленную руку, Янси берется за расследование этого дела. Бывший сыщик неожиданно погружается в мир жадности и коррупции, разрушающей экологию во Флориде и на Багамах. Создатели шоу пока не объяснили, кто такие Драконы и почему у них есть королева, но подчеркивают, что обезьянка, упомянутая в названии, все же в кадре будет.Руководит проектом Билл Лоуренсом — один из создателей комедийного телесериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом в главной роли. Он создаст пилотный эпизод и будет исполнительным продюсером.Дата выхода шоу пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, багамы, флорида, the hollywood reporter
Темнокожую актрису, сыгравшую Болейн, утвердили на роль Королевы драконов
Темнокожую актрису, сыгравшую Анну Болейн, утвердили на роль Королевы драконов
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Британскую актрису Джоди Тернер-Смит утвердили на роль в сериале "Bad Monkey" ("Плохая обезьяна"), основанном на одноименном бестселлере Карла Хайасена, сообщает
The Hollywood Reporter.
По информации издания, Тернер-Смит, известная зрителям по роли Анны Болейн в драматическом мини-сериале Channel 5, сыграет Королеву Драконов по имени Грейси. Ее персонажа одновременно уважают и боятся жители острова Андрос, поскольку она со своей сварливой бабушкой практикует Обиа (религиозное течение. — Прим. ред.).
В сериале также появятся Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3"), Мередит Хагнер ("В поиске") и Винсент Вон ("Незваные гости", "Развод по-американски"). Последнего ранее утвердили на главную роль — бывшего детектива Эндрю Янси, пониженного до должности ресторанного инспектора.
Действие в сериале, состоящем из десяти эпизодов, происходит в Южной Флориде. После того, как во время рыбалки турист находит чью-то отрубленную руку, Янси берется за расследование этого дела. Бывший сыщик неожиданно погружается в мир жадности и коррупции, разрушающей экологию во Флориде и на Багамах.
Создатели шоу пока не объяснили, кто такие Драконы и почему у них есть королева, но подчеркивают, что обезьянка, упомянутая в названии, все же в кадре будет.
Руководит проектом Билл Лоуренсом — один из создателей комедийного телесериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом в главной роли. Он создаст пилотный эпизод и будет исполнительным продюсером.
Дата выхода шоу пока не объявлена.