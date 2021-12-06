https://ria.ru/20211206/qualcomm-1762347492.html
Эксперт рассказал, когда закончится дефицит электроники
Эксперт рассказал, когда закончится дефицит электроники - РИА Новости, 06.12.2021
Эксперт рассказал, когда закончится дефицит электроники
Глобальный дефицит полупроводников, составляющих основу электронной промышленности, спадет уже в 2022-м. Слова гендиректора компании Qualcomm Криштиано Амона... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:01
2021-12-06T12:01
2021-12-06T15:11
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глобальный дефицит полупроводников, составляющих основу электронной промышленности, спадет уже в 2022-м. Слова гендиректора компании Qualcomm Криштиано Амона приводит южнокорейский портал The Elec.Топ-менеджер американской корпорации отметил, что ситуация с перебоями поставок электронных компонентов становятся все реже, а в следующем году и вовсе будет преодолена.Из-за проблем с полупроводниками многие производители смартфонов не смогли получить от Qualcomm достаточно процессоров, что привело к спаду производства популярных устройств и росту цен для конечного потребителя.Ранее Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 для наиболее производительных Android-смартфонов. Чип изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу.
https://ria.ru/20210920/elektronika-1750582772.html
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