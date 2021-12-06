https://ria.ru/20211206/putin-1762393970.html

Путин в начале 2022 года проведет встречу с итальянскими бизнесменами

Путин в начале 2022 года проведет встречу с итальянскими бизнесменами - РИА Новости, 06.12.2021

Путин в начале 2022 года проведет встречу с итальянскими бизнесменами

Встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:57

2021-12-06T14:57

2021-12-06T15:26

политика

италия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в Риме."Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое - это очередная встреча президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительным импульс - это уже традиционно - к развитию кооперации", - передает слова Мантурова пресс-служба министерства.Глава Минпромторга также добавил, что Италия особенно славится семейным бизнесом - то есть преимущественно средним и малым. "Мне кажется, было бы правильно обеспечить постоянно действующую платформу по налаживанию коммуникаций именно малого и среднего бизнеса Италии с нашими российскими предпринимателями. Для того, чтобы появлялись новые сферы взаимодействия", - подчеркнул он.Как сообщил Мантуров в интервью итальянскому информагентству Nova, товарооборот России и Италии за 9 месяцев вырос на 43%, до 17 миллиардов евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/putin-1762370812.html

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политика, италия, владимир путин, россия