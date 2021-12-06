https://ria.ru/20211206/putin-1762359007.html

В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию

В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию

Тема энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, по линии "Роснефти" будут подписываться корпоративные документы, сообщил РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:48

2021-12-06T12:48

2021-12-06T12:58

в мире

индия

владимир путин

дмитрий песков

роснефть

дели

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тема энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, по линии "Роснефти" будут подписываться корпоративные документы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эта тема (энергетика) стоит на повестке дня. Она весьма и весьма актуальна. Вы знаете, что Игорь Иванович Сечин (глава "Роснефти") будет в составе делегации. При необходимости он примет участие. Переговоры в Дели на этот счет состоятся. Документы корпоративные по линии "Роснефти" будут подписываться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html

индия

дели

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, владимир путин, дмитрий песков, роснефть, дели, россия