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В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию
В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию
Тема энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, по линии "Роснефти" будут подписываться корпоративные документы, сообщил РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:48
2021-12-06T12:48
2021-12-06T12:58
в мире
индия
владимир путин
дмитрий песков
роснефть
дели
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тема энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, по линии "Роснефти" будут подписываться корпоративные документы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эта тема (энергетика) стоит на повестке дня. Она весьма и весьма актуальна. Вы знаете, что Игорь Иванович Сечин (глава "Роснефти") будет в составе делегации. При необходимости он примет участие. Переговоры в Дели на этот счет состоятся. Документы корпоративные по линии "Роснефти" будут подписываться", - сказал Песков.
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в мире, индия, владимир путин, дмитрий песков, роснефть, дели, россия
12:48 06.12.2021 (обновлено: 12:58 06.12.2021)
В Кремле рассказали о повестке визита Путина в Индию
Пресс-секретарь Песков: во время визита Путина в Индию будет обсуждаться энергетика