https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762338060.html

Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию

Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2021

Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию

Эксперты рассказали, какие документы нужны россиянам для посещения открывающейся для туристов Саудовской Аравии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:39

2021-12-06T14:39

2021-12-06T14:39

туризм

греция

доха

саудовская аравия

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

российский фонд прямых инвестиций

туризм

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны россиянам для посещения открывающейся для туристов Саудовской Аравии, сообщает АТОР.Эта страна с 1 января 2022 года разрешит въезд гражданам, привитым "Спутником V", заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Сейчас посетить Саудовскую Аравию можно только с прививкой от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ, поэтому для большинства россиян такое путешествие недоступно.С 1 января необходимо будет получить электронную визу, представить сертификат вакцинации, а по прилету сдать ПЦР-анализ и пройти 48-часовой карантин.Попасть в Саудовскую Аравию непросто: авиасообщение возобновлено, но прямых рейсов из РФ пока нет. Добраться из Москвы в Эр-Рияд можно с пересадкой в Дохе или Стамбуле, заплатив за билет не менее 31,5 тысячи рублей в одну сторону. Перелет со стыковкой в Греции стоит на пару тысяч больше.Самый бюджетный вариант — через Дубай (билет стоит от 25,9 тысячи рублей), чуть дороже — через Каир (от 27,3 тысячи рублей). Правда, в этом случае дорога займет более десяти часов.Саудовская Аравия привлекает в основном паломников, поскольку там находятся главные мусульманские святыни — Мекка и Медина. Нерелигиозных туристов, по словам экспертов, там заинтересует практически нетронутое человеком Красное море с отличными возможностями для дайвинга, хорошие отели и достопримечательности, шесть из которых находятся в списке ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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