https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762338060.html
Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию
Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2021
Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию
Эксперты рассказали, какие документы нужны россиянам для посещения открывающейся для туристов Саудовской Аравии, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:39
2021-12-06T14:39
2021-12-06T14:39
туризм
греция
доха
саудовская аравия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
российский фонд прямых инвестиций
туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие документы нужны россиянам для посещения открывающейся для туристов Саудовской Аравии, сообщает АТОР.Эта страна с 1 января 2022 года разрешит въезд гражданам, привитым "Спутником V", заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Сейчас посетить Саудовскую Аравию можно только с прививкой от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ, поэтому для большинства россиян такое путешествие недоступно.С 1 января необходимо будет получить электронную визу, представить сертификат вакцинации, а по прилету сдать ПЦР-анализ и пройти 48-часовой карантин.Попасть в Саудовскую Аравию непросто: авиасообщение возобновлено, но прямых рейсов из РФ пока нет. Добраться из Москвы в Эр-Рияд можно с пересадкой в Дохе или Стамбуле, заплатив за билет не менее 31,5 тысячи рублей в одну сторону. Перелет со стыковкой в Греции стоит на пару тысяч больше.Самый бюджетный вариант — через Дубай (билет стоит от 25,9 тысячи рублей), чуть дороже — через Каир (от 27,3 тысячи рублей). Правда, в этом случае дорога займет более десяти часов.Саудовская Аравия привлекает в основном паломников, поскольку там находятся главные мусульманские святыни — Мекка и Медина. Нерелигиозных туристов, по словам экспертов, там заинтересует практически нетронутое человеком Красное море с отличными возможностями для дайвинга, хорошие отели и достопримечательности, шесть из которых находятся в списке ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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доха
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греция, доха, саудовская аравия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), российский фонд прямых инвестиций, туризм, россия, виза, стамбул, дубай, коронавирус covid-19
Эксперты рассказали о правилах въезда россиян в Саудовскую Аравию
В 2022 году Саудовская Аравия планирует открыть границы для привитых "Спутником V" россиян
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Эксперты рассказали, какие документы нужны россиянам для посещения открывающейся для туристов Саудовской Аравии, сообщает
АТОР.
Эта страна с 1 января 2022 года разрешит въезд гражданам, привитым "Спутником V", заявили
в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Сейчас посетить Саудовскую Аравию можно только с прививкой от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ, поэтому для большинства россиян такое путешествие недоступно.
С 1 января необходимо будет получить электронную визу, представить сертификат вакцинации, а по прилету сдать ПЦР-анализ и пройти 48-часовой карантин.
Попасть в Саудовскую Аравию непросто: авиасообщение возобновлено, но прямых рейсов из РФ пока нет. Добраться из Москвы в Эр-Рияд можно с пересадкой в Дохе или Стамбуле, заплатив за билет не менее 31,5 тысячи рублей в одну сторону. Перелет со стыковкой в Греции стоит на пару тысяч больше.
Самый бюджетный вариант — через Дубай (билет стоит от 25,9 тысячи рублей), чуть дороже — через Каир (от 27,3 тысячи рублей). Правда, в этом случае дорога займет более десяти часов.
Саудовская Аравия привлекает в основном паломников, поскольку там находятся главные мусульманские святыни — Мекка и Медина. Нерелигиозных туристов, по словам экспертов, там заинтересует практически нетронутое человеком Красное море с отличными возможностями для дайвинга, хорошие отели и достопримечательности, шесть из которых находятся в списке ЮНЕСКО.