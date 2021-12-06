https://ria.ru/20211206/prokat-1762334376.html

Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные - РИА Новости, 06.12.2021

Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 210 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:25

2021-12-06T11:25

2021-12-06T11:25

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 210 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома. Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 177,8 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а дедушка оставил им загадочное наследство.На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 99,2 миллиона рублей за выходные. По сюжету, в волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.Четвертую позицию в рейтинге занял российский фильм "БУМЕРанг", собравший 37 миллионов рублей. Сюжет фильма крутится вокруг двух персонажей: Эдика, который богат и циничен, и Петровича, пропивающего талант в гараже. Однажды Петрович решает покончить с собой, но в результате повреждает новый "бумер" Эдика. Несчастный чудом выживает, но теперь он обязан вернуть стоимость разбитой машины. В итоге все переворачивается самым неожиданным образом.На пятом месте - российский фильм "Летчик" со сборами 31,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о летчике Николае Комлеве, который уничтожает немецкую танковую колонну. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html

https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html

https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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gucci, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть