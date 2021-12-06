https://ria.ru/20211206/prokat-1762334376.html
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные - РИА Новости, 06.12.2021
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 210 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:25
2021-12-06T11:25
2021-12-06T11:25
культура
gucci
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761696396_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_55b13e1756e6d6c2234375d7bae9ba27.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 210 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома. Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 177,8 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а дедушка оставил им загадочное наследство.На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 99,2 миллиона рублей за выходные. По сюжету, в волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.Четвертую позицию в рейтинге занял российский фильм "БУМЕРанг", собравший 37 миллионов рублей. Сюжет фильма крутится вокруг двух персонажей: Эдика, который богат и циничен, и Петровича, пропивающего талант в гараже. Однажды Петрович решает покончить с собой, но в результате повреждает новый "бумер" Эдика. Несчастный чудом выживает, но теперь он обязан вернуть стоимость разбитой машины. В итоге все переворачивается самым неожиданным образом.На пятом месте - российский фильм "Летчик" со сборами 31,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о летчике Николае Комлеве, который уничтожает немецкую танковую колонну. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html
https://ria.ru/20211122/encanto-1759816928.html
https://ria.ru/20211202/kino-1761699011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761696396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_191faf84e8a8bab7a2e1ed2476a58ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
gucci, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Фильм "Дом Gucci" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 210 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники" со сборами 177,8 миллионов рублей. Двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а дедушка оставил им загадочное наследство.
На третьем месте мультфильм "Энканто", который собрал 99,2 миллиона рублей за выходные. По сюжету, в волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако обнаружив, что Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
Четвертую позицию в рейтинге занял российский фильм "БУМЕРанг", собравший 37 миллионов рублей. Сюжет фильма крутится вокруг двух персонажей: Эдика, который богат и циничен, и Петровича, пропивающего талант в гараже. Однажды Петрович решает покончить с собой, но в результате повреждает новый "бумер" Эдика. Несчастный чудом выживает, но теперь он обязан вернуть стоимость разбитой машины. В итоге все переворачивается самым неожиданным образом.
На пятом месте - российский фильм "Летчик" со сборами 31,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о летчике Николае Комлеве, который уничтожает немецкую танковую колонну. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.