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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html
Проекты из Татарстана стали победителями премии добровольчества "Мы вместе"
Проекты из Татарстана стали победителями премии добровольчества "Мы вместе" - РИА Новости, 06.12.2021
Проекты из Татарстана стали победителями премии добровольчества "Мы вместе"
Проект из Татарстана "Пособие для подростков "Как не убить себя" занял первое место в номинации "Здоровье нации" международной премии "Мы вместе" одноименного... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:00
2021-12-06T20:00
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Проект из Татарстана "Пособие для подростков "Как не убить себя" занял первое место в номинации "Здоровье нации" международной премии "Мы вместе" одноименного форума гражданского участия, еще несколько проектов – в числе победителей, сообщает министерство по делам молодежи республики."Четыре татарстанских проекта заняли призовые места. Первое место в номинации "Здоровье нации", трек "Волонтеры и НКО", категория "Волонтеры 14-17" заняла Алина Нурмиева с проектом "Пособие для подростков "Как не убить себя". Проект направлен на формирование у подростков 13-17 лет привычки к здоровому образу жизни. Пособие интересно тем, что в нем есть ответы на основные вопросы подростков", - говорится в сообщении.Второе место в этой же номинации заняла Милена Викторова с проектом "КниGo", которая задалась вопросом, сколько книг отправляется в макулатуру в течение учебного года. Главная идея проекта – буккроссинг: прочитал, передай другому. Проект, реализованный школьниками, должен воспитать у жителей любовь и трепетное отношение к книгам и экологическому здоровью окружающей среды.Также второе место в номинации "Здоровье" занял Руслан Шекуров с проектом "Донор Серч". Это крупнейшее сообщество доноров крови в рунете, мотивирует людей становиться донорами и сопровождает от первой сдачи крови к регулярным донациям и званию почетного донора. Платформа создана, чтобы каждый день в центры крови приходили подготовленные доноры в нужном количестве.Третье место в номинации "Зеленая страна" занял Максим Антонов с проектом "Чистые игры". В рамках проекта активисты устраивают экологические соревнования, позволяющее участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Целью игры является сбор максимального количества мусора, который затем передается в переработку."Без волонтеров сегодня не проходит ни одно крупное мероприятие. Я очень рад, что с каждым днем сообщество добровольцев становится больше. Благодаря поддержке президента Татарстана у нас в республике реализуется отдельная государственная программа по развитию добровольчества", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, напомнив, что сегодня в Татарстане действуют более 1,2 тысячи добровольческих объединений с общей численностью более 88 тысяч волонтеров.В частности в республике действуют волонтеры Победы, волонтеры-экологи, волонтеры-медики, добровольцы спортивных и социальных проектов (движение Kazan volunteers), волонтеры культуры, "серебряные" волонтеры, волонтеры поиска пропавших, туристские волонтеры, волонтеры МЧС, добровольцы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, благоустройства территорий.
https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html
https://ria.ru/20211202/tatarstan-1761963782.html
https://ria.ru/20211129/shkola-1761300799.html
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общество, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
20:00 06.12.2021
 
Проекты из Татарстана стали победителями премии добровольчества "Мы вместе"

Проекты из Татарстана стали победителями международной премии добровольчества "Мы вместе"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Проект из Татарстана "Пособие для подростков "Как не убить себя" занял первое место в номинации "Здоровье нации" международной премии "Мы вместе" одноименного форума гражданского участия, еще несколько проектов – в числе победителей, сообщает министерство по делам молодежи республики.
"Четыре татарстанских проекта заняли призовые места. Первое место в номинации "Здоровье нации", трек "Волонтеры и НКО", категория "Волонтеры 14-17" заняла Алина Нурмиева с проектом "Пособие для подростков "Как не убить себя". Проект направлен на формирование у подростков 13-17 лет привычки к здоровому образу жизни. Пособие интересно тем, что в нем есть ответы на основные вопросы подростков", - говорится в сообщении.
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Второе место в этой же номинации заняла Милена Викторова с проектом "КниGo", которая задалась вопросом, сколько книг отправляется в макулатуру в течение учебного года. Главная идея проекта – буккроссинг: прочитал, передай другому. Проект, реализованный школьниками, должен воспитать у жителей любовь и трепетное отношение к книгам и экологическому здоровью окружающей среды.
Также второе место в номинации "Здоровье" занял Руслан Шекуров с проектом "Донор Серч". Это крупнейшее сообщество доноров крови в рунете, мотивирует людей становиться донорами и сопровождает от первой сдачи крови к регулярным донациям и званию почетного донора. Платформа создана, чтобы каждый день в центры крови приходили подготовленные доноры в нужном количестве.
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Третье место в номинации "Зеленая страна" занял Максим Антонов с проектом "Чистые игры". В рамках проекта активисты устраивают экологические соревнования, позволяющее участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Целью игры является сбор максимального количества мусора, который затем передается в переработку.
"Без волонтеров сегодня не проходит ни одно крупное мероприятие. Я очень рад, что с каждым днем сообщество добровольцев становится больше. Благодаря поддержке президента Татарстана у нас в республике реализуется отдельная государственная программа по развитию добровольчества", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, напомнив, что сегодня в Татарстане действуют более 1,2 тысячи добровольческих объединений с общей численностью более 88 тысяч волонтеров.
В частности в республике действуют волонтеры Победы, волонтеры-экологи, волонтеры-медики, добровольцы спортивных и социальных проектов (движение Kazan volunteers), волонтеры культуры, "серебряные" волонтеры, волонтеры поиска пропавших, туристские волонтеры, волонтеры МЧС, добровольцы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, благоустройства территорий.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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