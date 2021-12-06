https://ria.ru/20211206/privychki-1762304258.html

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек - РИА Новости, 06.12.2021

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, в замыкающих — регионы Сибири и Дальнего Востока,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T00:13

2021-12-06T00:13

2021-12-06T05:14

общество

россия

алкоголь

курение

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, в замыкающих — регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Как считали рейтингВредные привычки, такие как курение табака, употребление алкоголя и наркотиков, достаточно распространены среди населения России и оказывают пагубное влияние не только на самих приверженцев таких привычек, но и на жизнь общества вокруг, что при широком распространении ведет к негативным экономическим и социальным последствиям для всей страны. Несмотря на то что среди молодых людей все больше сторонников принципов здорового образа жизни, вредные привычки все еще широко распространены, и борьба с ними еще предстоит.Эксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.В рейтинге использовались показатели за последние три года (2018-2020 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе. Результаты предыдущего рейтинга пересчитаны по сопоставимой методике.Лидеры рейтингаКак отмечают эксперты, в лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года изменений не произошло. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия и Кабардино-Балкария, а замыкает лидирующую пятерку Волгоградская область.Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории. По таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, республики традиционно занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространенности среди местных жителей. В целом сбалансированные показатели, характеризующие потребление алкоголя и табака, в Волгоградской области позволяют ей удерживать высокие позиции в рейтинге.Кроме вышеперечисленных, в первую десятку рейтинга входят Ульяновская, Брянская области, Республика Марий Эл, Рязанская область и Адыгея. В этих регионах есть свои слабые и сильные стороны. Во всех перечисленных регионах отмечается низкое потребление табачных изделий, что выражается в их высоких позициях по данному показателю.Также составители рейтинга отмечают, что по показателям смертности от причин, вызванных употреблением спиртного, и преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, все перечисленные регионы находятся в верхней половине или середине списка. Но вот с объемами потребления алкоголя в республиках из этой группы ситуация складывается непростая.Аутсайдеры рейтингаВ замыкающей рейтинг группе произошли небольшие изменения. Наибольшая приверженность вредным привычками наблюдается в Хакасии, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртии и Магаданской области. Данные регионы входили в эту группу и по результатам прошлого года, но изменились их места.Ощутимо изменились позиции Магаданской области, которая в прошлом году замыкала рейтинг. Улучшить свое положение региону удалось за счет снижения расходов на потребление табачных изделий в прошедшем году. В целом же все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей, поясняют эксперты.Для всех входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. Не первый год наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека наблюдаются в Сахалинской и Магаданской областях. В Хакасии и Амурской области уровень продаж алкоголя относительно низкий, но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки.Для большинства регионов в замыкающей группе характерны одни из самых высоких по стране показателей совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.Динамика рейтингаПо сравнению с прошлым годом существенно улучшил свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек среди населения Санкт-Петербург, поднявшись с 65-й на 39-ю строчку. Позиции Москвы несущественно снизились – с 52-го на 54-е место. Табакокурение остается для Москвы самой распространенной вредной привычкой, и уровень потребления табака остается достаточно высоким не первый год.Для Санкт-Петербурга наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков, о чем отчасти свидетельствует высокий уровень преступлений в состоянии наркотического опьянения и преступлений, связанных с употреблением наркотических средств. Более широкое распространение принципов здорового образа жизни объясняет тенденцию по сокращению потребления алкогольной продукции, что также находит отражение в высоких позициях обеих столиц по таким показателям, как зарегистрированный уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертность от причин, вызванных употреблением спиртного.Рассматривая показатели рейтинга в отдельности, эксперты констатируют, что работа по широкому распространению принципов здорового образа жизни среди населения отчасти дает свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, в 59 регионах сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю - в Магаданской, Тульской областях, Санкт-Петербурге, Калужской и Тамбовской областях.Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2020 года, по расчетам РИА Новости, составил 7,3 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Но по сравнению с 2020-м с 42 до 38 снизилось количество регионов, в которых уровень продаж ниже, чем в среднем по стране, и все так же отсутствуют регионы, в которых бы наблюдалось двукратное превышение общероссийского уровня, как в предыдущие годы. Что касается динамики, то лучшее снижение объемов продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт показали Республика Адыгея, Москва и Республика Татарстан.Проблема распространения вредных привычек для России не теряет своей актуальности, несмотря на все ведущиеся антитабачные и антиалкогольные кампании. В условиях пандемии жители страны признают, что им сложнее придерживаться здорового образа жизни, что отчасти нашло отражение в отрицательных изменениях отдельных показателей рейтинга по отсутствию вредных привычек. Тем не менее по мере возвращения к привычной жизни, усилия по распространению принципов ЗОЖ снова начнут давать свой результат, считают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20211206/vrednye_privychki-1762053507.html

https://ria.ru/20211010/otkaz-1753775969.html

https://ria.ru/20211204/alko-1762135182.html

https://ria.ru/20211004/balkon-1752916936.html

https://ria.ru/20211103/alkogol-1757499308.html

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общество, россия, алкоголь, курение