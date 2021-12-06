Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211206/primore-1762329080.html
Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья
Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья - РИА Новости, 06.12.2021
Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья
Молодая амурская тигрица "заняла" участок в урочище Благодатное на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, хищница гуляет по побережью, где проходят РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:07
2021-12-06T16:07
туризм
животные
приморский край
юнеско
новости - туризм
туристы
амурские тигры
красная книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762345046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2876f542147216a898845410b974c42.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Молодая амурская тигрица "заняла" участок в урочище Благодатное на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, хищница гуляет по побережью, где проходят туристические тропы, сообщает учреждение."В урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника появилась новая хозяйка. Пять лет этот участок оставался пустым, но последние несколько месяцев научные сотрудники заповедника регулярно отмечали здесь амурского тигра, и, наконец, с помощью фотоловушки увидели их обладательницу", — говорится в сообщении.Видео с хищницей, гуляющей по берегу моря, опубликовано на Youtube-канале заповедника. Отмечается, что эту молодую тигрицу раньше не наблюдали на охраняемой территории.Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрутов заповедника — "Мыс Северный", "Озеро Благодатное", "Бухта Голубичная". На фотоловушках, установленных на тропах, и раньше наблюдали амурских тигров, но животные довольно осторожны в своих перемещениях и не ищут встречи с человеком."Перспектива нового соседства не станет преградой для проведения организованных экскурсий в сопровождении сотрудников заповедника, что является непреложным правилом посещения особо охраняемой территории. А особенно удачливым гостям повезет обнаружить следы здешней хозяйки", — отмечают в заповеднике.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Здесь отмечается около 20 этих хищников.
https://ria.ru/20211203/sochi-1762061718.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тигрица заняла туристическую тропу на побережье в Сихотэ-Алинском заповеднике
Туристическое побережье Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье заняла молодая тигрица. Через это побережье проходят сразу несколько туристических троп, но тигры осторожны и не ищут встречи с человеком, так что на туризме это не скажется, говорят сотрудники.
2021-12-06T16:07
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762345046_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f33eabaabc312f40557caf36e374e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, приморский край, юнеско, новости - туризм, туристы, амурские тигры, красная книга, туризм, россия
16:07 06.12.2021
 
Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья

Молодая амурская тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Молодая амурская тигрица "заняла" участок в урочище Благодатное на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, хищница гуляет по побережью, где проходят туристические тропы, сообщает учреждение.
"В урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника появилась новая хозяйка. Пять лет этот участок оставался пустым, но последние несколько месяцев научные сотрудники заповедника регулярно отмечали здесь амурского тигра, и, наконец, с помощью фотоловушки увидели их обладательницу", — говорится в сообщении.
Видео с хищницей, гуляющей по берегу моря, опубликовано на Youtube-канале заповедника. Отмечается, что эту молодую тигрицу раньше не наблюдали на охраняемой территории.
Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрутов заповедника — "Мыс Северный", "Озеро Благодатное", "Бухта Голубичная". На фотоловушках, установленных на тропах, и раньше наблюдали амурских тигров, но животные довольно осторожны в своих перемещениях и не ищут встречи с человеком.
"Перспектива нового соседства не станет преградой для проведения организованных экскурсий в сопровождении сотрудников заповедника, что является непреложным правилом посещения особо охраняемой территории. А особенно удачливым гостям повезет обнаружить следы здешней хозяйки", — отмечают в заповеднике.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Здесь отмечается около 20 этих хищников.
Курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:46Туризм
Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон
 
ТуризмЖивотныеПриморский крайЮНЕСКОНовости - ТуризмтуристыАмурские тигрыКрасная книгаТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Лента новостейМолния
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух