https://ria.ru/20211206/primore-1762329080.html

Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья

Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья - РИА Новости, 06.12.2021

Молодая тигрица "заняла" туристическое побережье в заповеднике Приморья

Молодая амурская тигрица "заняла" участок в урочище Благодатное на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, хищница гуляет по побережью, где проходят РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:07

2021-12-06T16:07

2021-12-06T16:07

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Молодая амурская тигрица "заняла" участок в урочище Благодатное на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, хищница гуляет по побережью, где проходят туристические тропы, сообщает учреждение."В урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника появилась новая хозяйка. Пять лет этот участок оставался пустым, но последние несколько месяцев научные сотрудники заповедника регулярно отмечали здесь амурского тигра, и, наконец, с помощью фотоловушки увидели их обладательницу", — говорится в сообщении.Видео с хищницей, гуляющей по берегу моря, опубликовано на Youtube-канале заповедника. Отмечается, что эту молодую тигрицу раньше не наблюдали на охраняемой территории.Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрутов заповедника — "Мыс Северный", "Озеро Благодатное", "Бухта Голубичная". На фотоловушках, установленных на тропах, и раньше наблюдали амурских тигров, но животные довольно осторожны в своих перемещениях и не ищут встречи с человеком."Перспектива нового соседства не станет преградой для проведения организованных экскурсий в сопровождении сотрудников заповедника, что является непреложным правилом посещения особо охраняемой территории. А особенно удачливым гостям повезет обнаружить следы здешней хозяйки", — отмечают в заповеднике.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Здесь отмечается около 20 этих хищников.

https://ria.ru/20211203/sochi-1762061718.html

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Тигрица заняла туристическую тропу на побережье в Сихотэ-Алинском заповеднике Туристическое побережье Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье заняла молодая тигрица. Через это побережье проходят сразу несколько туристических троп, но тигры осторожны и не ищут встречи с человеком, так что на туризме это не скажется, говорят сотрудники. 2021-12-06T16:07 true PT0M23S

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