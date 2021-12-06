https://ria.ru/20211206/primer-1762304735.html

Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО

Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО - РИА Новости, 06.12.2021

Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T00:32

2021-12-06T00:32

2021-12-06T07:34

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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом альянса.По его словам, Россия давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО, что является для Москвы "красной чертой". При этом сейчас нельзя сказать, что Киев никогда не примут в Североатлантический альянс, отметил немецкий дипломат.Ишингер подчеркнул, что пока не верит в якобы "предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются". По его мнению, новое правительство Германии должно способствовать развитию диалога между ЕС и НАТО с одной стороны, и Москвой — с другой.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о якобы готовящемся вторжении на Украину. По его словам, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине. При этом на форуме "Россия зовет" глава государства заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности России.Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Москва заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но она не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/ukraina-1762293690.html

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в мире, украина, сша, финляндия, евросоюз, нато