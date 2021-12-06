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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/premiya-1762361552.html
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино - РИА Новости, 06.12.2021
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино
Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:38
2021-12-06T14:38
культура
лондон
великобритания
светлана ходченкова
оксана акиньшина
данила козловский
новости культуры
кино и сериалы
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ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Конкурс проходил в рамках фестиваля Russian Film Week.Церемония вручения премии "Золотой единорог" впервые прошла в формате театрального шоу. В нем приняли участие актер Данила Козловский, писатель Александр Цыпкин, пианист Стивен Ридли и другие знаменитости.Награды присуждались в 11 номинациях. В категории "Лучший фильм" лауреатом стала картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Премию "Лучший актер" получил исполнитель главной роли Юра Борисов. "Лучшей актрисой" назвали Светлану Ходченкову за роль в драме Веты Гераскиной "Другое имя".Интерес к российскому кино в Британии не угасает, заявила РИА Новости член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова.Среди гостей были многие знаменитости, в том числе актриса Оксана Акиньшина, музыкант Борис Гребенщиков и другие. Russian Film Week была основана в 2016 году. Она направлена на продвижение российского кино на международном рынке и создание культурных связей между Россией и Великобританией. Ежегодно в рамках недели вручается премия "Золотой единорог ", в состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями "Золотого Единорога " становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.
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лондон, великобритания, светлана ходченкова, оксана акиньшина, данила козловский, новости культуры, кино и сериалы, россия, александр цыпкин
14:38 06.12.2021
 
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино

Кинопремию за достижения в российском кино "Золотой Единорог" вручили в Лондоне в 5-й раз

© Фото : Russian Film Week/Oleg SavcaВручение премии "Golden Unicorn Awards 2021"
Вручение премии Golden Unicorn Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Russian Film Week/Oleg Savca
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ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Конкурс проходил в рамках фестиваля Russian Film Week.
Церемония вручения премии "Золотой единорог" впервые прошла в формате театрального шоу. В нем приняли участие актер Данила Козловский, писатель Александр Цыпкин, пианист Стивен Ридли и другие знаменитости.
© Фото : Russian Film Week/Tania NaidenЦеремония вручения премии "Золотой единорог"
Церемония вручения премии Золотой единорог - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Russian Film Week/Tania Naiden
Церемония вручения премии "Золотой единорог"
Награды присуждались в 11 номинациях. В категории "Лучший фильм" лауреатом стала картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Премию "Лучший актер" получил исполнитель главной роли Юра Борисов. "Лучшей актрисой" назвали Светлану Ходченкову за роль в драме Веты Гераскиной "Другое имя".
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Интерес к российскому кино в Британии не угасает, заявила РИА Новости член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова.
"Мне кажется, что сейчас культура является в некотором смысле отдушиной. Слава богу, что это так, что культурные связи остаются и развиваются. На самом деле, здесь много внимания и к русскому кино, и к русскому театру, и синергия происходит", — прокомментировала она.
© Фото : Russian Film Week/Oleg SavcaЧлен жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова с мужем Дмитрием Шохиным
Член жюри премии Золотой единорог, актриса и режиссер Алиса Хазанова с мужем Дмитрием Шохиным - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Russian Film Week/Oleg Savca
Член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова с мужем Дмитрием Шохиным
Среди гостей были многие знаменитости, в том числе актриса Оксана Акиньшина, музыкант Борис Гребенщиков и другие.
© Фото : Russian Film Week/Andy GoАктеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
1 из 4
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
© Фото : Russian Film Week/Andy Go
© Фото : Russian Film Week/Andy Go Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
 Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
2 из 4
Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
© Фото : Russian Film Week/Andy Go
© Фото : Russian Film Week/Oleg SavcaФилипп Перкон, основатель фестиваля "Неделя российского кино" (Russian Film Week) и премии "Золотой Единорог"
Филипп Перкон, основатель фестиваля Неделя российского кино (Russian Film Week) и премии Золотой Единорог
3 из 4
Филипп Перкон, основатель фестиваля "Неделя российского кино" (Russian Film Week) и премии "Золотой Единорог"
© Фото : Russian Film Week/Oleg Savca
© Фото : Russian Film Week/Tania NaidenПианист Стивен Ридли
Пианист Стивен Ридли
4 из 4
Пианист Стивен Ридли
© Фото : Russian Film Week/Tania Naiden
1 из 4
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
© Фото : Russian Film Week/Andy Go
2 из 4
Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
© Фото : Russian Film Week/Andy Go
3 из 4
Филипп Перкон, основатель фестиваля "Неделя российского кино" (Russian Film Week) и премии "Золотой Единорог"
© Фото : Russian Film Week/Oleg Savca
4 из 4
Пианист Стивен Ридли
© Фото : Russian Film Week/Tania Naiden
Russian Film Week была основана в 2016 году. Она направлена на продвижение российского кино на международном рынке и создание культурных связей между Россией и Великобританией.
Ежегодно в рамках недели вручается премия "Золотой единорог ", в состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями "Золотого Единорога " становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.
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КультураЛондонВеликобританияСветлана ХодченковаОксана АкиньшинаДанила КозловскийНовости культурыКино и сериалыРоссияАлександр Цыпкин
 
 
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