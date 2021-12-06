https://ria.ru/20211206/premiya-1762361552.html

В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино

В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино - РИА Новости, 06.12.2021

В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино

Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:38

2021-12-06T14:38

2021-12-06T14:38

культура

лондон

великобритания

светлана ходченкова

оксана акиньшина

данила козловский

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762356034_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d65dc9bc268874f3b212dee37f1bf32d.jpg

ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Конкурс проходил в рамках фестиваля Russian Film Week.Церемония вручения премии "Золотой единорог" впервые прошла в формате театрального шоу. В нем приняли участие актер Данила Козловский, писатель Александр Цыпкин, пианист Стивен Ридли и другие знаменитости.Награды присуждались в 11 номинациях. В категории "Лучший фильм" лауреатом стала картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Премию "Лучший актер" получил исполнитель главной роли Юра Борисов. "Лучшей актрисой" назвали Светлану Ходченкову за роль в драме Веты Гераскиной "Другое имя".Интерес к российскому кино в Британии не угасает, заявила РИА Новости член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова.Среди гостей были многие знаменитости, в том числе актриса Оксана Акиньшина, музыкант Борис Гребенщиков и другие. Russian Film Week была основана в 2016 году. Она направлена на продвижение российского кино на международном рынке и создание культурных связей между Россией и Великобританией. Ежегодно в рамках недели вручается премия "Золотой единорог ", в состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями "Золотого Единорога " становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/oskar-1756273102.html

лондон

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, великобритания, светлана ходченкова, оксана акиньшина, данила козловский, новости культуры, кино и сериалы, россия, александр цыпкин