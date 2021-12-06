https://ria.ru/20211206/premiya-1762361552.html
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино - РИА Новости, 06.12.2021
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино
Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:38
2021-12-06T14:38
2021-12-06T14:38
культура
лондон
великобритания
светлана ходченкова
оксана акиньшина
данила козловский
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762356034_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d65dc9bc268874f3b212dee37f1bf32d.jpg
ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Конкурс проходил в рамках фестиваля Russian Film Week.Церемония вручения премии "Золотой единорог" впервые прошла в формате театрального шоу. В нем приняли участие актер Данила Козловский, писатель Александр Цыпкин, пианист Стивен Ридли и другие знаменитости.Награды присуждались в 11 номинациях. В категории "Лучший фильм" лауреатом стала картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Премию "Лучший актер" получил исполнитель главной роли Юра Борисов. "Лучшей актрисой" назвали Светлану Ходченкову за роль в драме Веты Гераскиной "Другое имя".Интерес к российскому кино в Британии не угасает, заявила РИА Новости член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова.Среди гостей были многие знаменитости, в том числе актриса Оксана Акиньшина, музыкант Борис Гребенщиков и другие. Russian Film Week была основана в 2016 году. Она направлена на продвижение российского кино на международном рынке и создание культурных связей между Россией и Великобританией. Ежегодно в рамках недели вручается премия "Золотой единорог ", в состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями "Золотого Единорога " становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/oskar-1756273102.html
лондон
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762356034_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_a8a6c1e11e78e25b4be1e954c64a1adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания, светлана ходченкова, оксана акиньшина, данила козловский, новости культуры, кино и сериалы, россия, александр цыпкин
В Лондоне вручили премию "Золотой Единорог" за достижения в российском кино
Кинопремию за достижения в российском кино "Золотой Единорог" вручили в Лондоне в 5-й раз
ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости. Премию "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино вручили в Лондоне в пятый раз, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Конкурс проходил в рамках фестиваля Russian Film Week.
Церемония вручения премии "Золотой единорог" впервые прошла в формате театрального шоу. В нем приняли участие актер Данила Козловский, писатель Александр Цыпкин, пианист Стивен Ридли и другие знаменитости.
Награды присуждались в 11 номинациях. В категории "Лучший фильм" лауреатом стала картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Премию "Лучший актер" получил исполнитель главной роли Юра Борисов. "Лучшей актрисой" назвали Светлану Ходченкову за роль в драме Веты Гераскиной "Другое имя".
Интерес к российскому кино в Британии не угасает, заявила РИА Новости член жюри премии "Золотой единорог", актриса и режиссер Алиса Хазанова.
"Мне кажется, что сейчас культура является в некотором смысле отдушиной. Слава богу, что это так, что культурные связи остаются и развиваются. На самом деле, здесь много внимания и к русскому кино, и к русскому театру, и синергия происходит", — прокомментировала она.
Среди гостей были многие знаменитости, в том числе актриса Оксана Акиньшина, музыкант Борис Гребенщиков и другие.
1 из 4
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
2 из 4
Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
3 из 4
Филипп Перкон, основатель фестиваля "Неделя российского кино" (Russian Film Week) и премии "Золотой Единорог"
1 из 4
Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский
2 из 4
Музыкант Борис Гребенщиков и писатель Александр Цыпкин
3 из 4
Филипп Перкон, основатель фестиваля "Неделя российского кино" (Russian Film Week) и премии "Золотой Единорог"
Russian Film Week была основана в 2016 году. Она направлена на продвижение российского кино на международном рынке и создание культурных связей между Россией и Великобританией.
Ежегодно в рамках недели вручается премия "Золотой единорог ", в состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями "Золотого Единорога " становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.