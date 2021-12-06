https://ria.ru/20211206/potok-1762308473.html

Угрожавшего "Северному потоку — 2" политика поставили на место

Немцы разнесли евродепутата за угрозы в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.12.2021

Угрожавшего "Северному потоку — 2" политика поставили на место

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:18

2021-12-06T03:18

2021-12-06T03:18

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о "Северном потоке — 2" в контексте Украины.Ранее политик в интервью Bild am Sonntag призвал будущее правительство ФРГ закрыть проект, если Россия "нападет" на Украину. По его словам, если Москва "применит оружие, тогда трубопроводу "Северный поток — 2" конец". "Начало эксплуатации (трубопровода) было бы исключено. Эту цену должно четко озвучить будущее правительство", — заявил Вебер.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Цену заплатит не Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа", - написал пользователь C.M."Интересно: если Путин нападет на Украину, то немецкому "энергетическому повороту" придет конец. Без российского газа у нас нет шансов на поддержание производства электроэнергии – если, конечно, мы не пересмотрим политику отказа от атомной энергетики и угля", - заявил Norbert F."Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла. Мне кажется, что определенные круги вообще не заинтересованы в деэскалации", - отметил Gerhard K."Вебер, как всегда, обеспечивает самый красивый "автогол" в европейской команде. Подобные заявления от политика, который в Германии ничего не решает и которому там нечего сказать… должны побудить (партию. – прим. ред.) ХСС (Христианско-социальный союз) предложить ему уйти в отставку. Тому, у кого в партии есть такие члены, и враги не нужны", - выразил мнение Wachsein."Какие полномочия имеет господин Вебер (который всегда был против газопровода), чтобы говорить в данном случае от имени Германии или принимать какие-либо решения?" – задался вопросом Klaus F."Вебер должен следовать нашим национальным интересам, а они, несомненно, предусматривают максимально безопасное и по возможности не подверженное влиянию (третьих сторон) энергоснабжение. Этой цели служит, в том числе, "Северный поток — 2", поэтому он должен быстро войти в строй. Какие интересы на самом деле преследует Вебер?" - отметил Werner T."Насколько я понимаю, Германия должна сделать свое энергоснабжение зависимым от страны, которой мы не приходимся союзниками и которой ничем не обязаны. Политика Германии должна отстаивать в первую очередь немецкие интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а "Северный поток — 2" отвечает интересам Германии", - указал Hans G.Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, является коммерческим проектом, выгодным Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Также Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211206/primer-1762304735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/potok-1762151168.html

https://ria.ru/20211205/potok-1762223744.html

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