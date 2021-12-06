https://ria.ru/20211206/potentsial-1762406459.html

Путин отметил высокий потенциал в энергетике у России и Индии

Путин отметил высокий потенциал в энергетике у России и Индии - РИА Новости, 06.12.2021

Путин отметил высокий потенциал в энергетике у России и Индии

Россия и Индия сотрудничают в очень важных и перспективных сферах энергетики и высоких технологий, совместная программа по подготовке индийского космонавта... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:50

2021-12-06T15:50

2021-12-06T16:06

в мире

индия

владимир путин

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия сотрудничают в очень важных и перспективных сферах энергетики и высоких технологий, совместная программа по подготовке индийского космонавта будет реализована, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели."Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что "отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее". "Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211206/indiya-1762355208.html

индия

россия

нью-дели

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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия, нью-дели