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Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард
Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард - РИА Новости, 06.12.2021
Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард
Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:08
2021-12-06T11:08
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража."На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали звуковые петарды", - говорится в сообщении Погранстражи.По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 35 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала года подобных попыток было около 38 тысяч.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211201/granitsa-1761646733.html
белоруссия
минск
польша
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:08 06.12.2021
 
Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард

Погранстража Польши обвинила белорусских пограничников в разбрасывании звуковых петард

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража.
"На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали звуковые петарды", - говорится в сообщении Погранстражи.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 35 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала года подобных попыток было около 38 тысяч.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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В миреБелоруссияМинскПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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