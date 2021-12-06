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Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард

Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард - РИА Новости, 06.12.2021

Польша обвинила белорусских пограничников в разбрасывании петард

Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:08

2021-12-06T11:08

2021-12-06T11:08

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Белорусские пограничники разбрасывают петарды на границе с Польшей, утверждает польская Пограничная стража."На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали звуковые петарды", - говорится в сообщении Погранстражи.По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 35 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала года подобных попыток было около 38 тысяч.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211201/granitsa-1761646733.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-06T11:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии