https://ria.ru/20211206/podarok-1762454433.html

Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов

Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов - РИА Новости, 06.12.2021

Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов

Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни от мастеров Златоуста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:41

2021-12-06T19:41

2021-12-06T19:48

златоуст

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владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни от мастеров Златоуста, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник Путин побывал в Нью-Дели с рабочим визитом. Его переговоры с Моди продлились 3,5 часа. Стороны приняли совместное заявление, касающееся всего спектра двусторонних отношений."Путин подарил упоры для книг в виде слонов. Златоуст. Латунь", - сказал Песков.Сам Моди преподнес в качестве сувенира чаши из агата.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

златоуст

индия

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златоуст, в мире, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, россия