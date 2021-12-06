https://ria.ru/20211206/podarok-1762454433.html
Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов
Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов - РИА Новости, 06.12.2021
Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов
Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни от мастеров Златоуста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:41
2021-12-06T19:41
2021-12-06T19:48
златоуст
в мире
индия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_0:91:2910:1727_1920x0_80_0_0_5311db3e333d164b4034b9ca70fa1958.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Индии Нарендре Моди упоры для книг в виде слонов из латуни от мастеров Златоуста, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник Путин побывал в Нью-Дели с рабочим визитом. Его переговоры с Моди продлились 3,5 часа. Стороны приняли совместное заявление, касающееся всего спектра двусторонних отношений."Путин подарил упоры для книг в виде слонов. Златоуст. Латунь", - сказал Песков.Сам Моди преподнес в качестве сувенира чаши из агата.
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
златоуст
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_103:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ed51a2c40a4f9d3103d8c515f05c8a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
златоуст, в мире, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, россия
19:41 06.12.2021 (обновлено: 19:48 06.12.2021)
Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов
Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов из латуни от мастеров Златоуста