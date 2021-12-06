https://ria.ru/20211206/peskov-1762436897.html

Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков

Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2021

Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:11

2021-12-06T18:11

2021-12-06T18:29

украина

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сша

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20211206/obespokoennosti-1762438155.html

украина

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украина, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия