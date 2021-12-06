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Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков
Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2021
Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:11
2021-12-06T18:11
2021-12-06T18:29
украина
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сша
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дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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украина, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
18:11 06.12.2021 (обновлено: 18:29 06.12.2021)
Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине