Россияне готовы покупать втридорога всякую ерунду

Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
Экономист Лукина объяснила готовность переплачивать за чипсы пирамидой потребностей
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, которой обладают эти товары, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Лукина.
"Картошка — это чтобы утолить голод, а чипсы, чтобы себя побаловать, порадовать. Объяснение этому поведению можно найти в концепции, описанной в пирамиде потребностей Маслоу. Чем выше потребность находится в пирамиде, тем больше потребитель готов заплатить за ее удовлетворение. Утоление голода — потребность, лежащая в основании пирамиды, а забота о себе — это уже середина пирамиды, а значит и готовность платить выше", — аргументировала Лукина.
По ее словам, в поисках способа сэкономить, покупая, казалось бы, лишние товары, также необходимо учитывать разницу между ценой и ценностью. Для одного покупателя экономия заключается в относительно низкой цене продукта (в пересчете на килограмм), а для другого — в удобстве и потраченном времени.