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Россияне готовы покупать втридорога всякую ерунду
Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду - РИА Новости, 06.12.2021
Россияне готовы покупать втридорога всякую ерунду
За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T02:17
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экономика
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, которой обладают эти товары, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Лукина.По ее словам, в поисках способа сэкономить, покупая, казалось бы, лишние товары, также необходимо учитывать разницу между ценой и ценностью. Для одного покупателя экономия заключается в относительно низкой цене продукта (в пересчете на килограмм), а для другого — в удобстве и потраченном времени.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова
02:17 06.12.2021
 
Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду

Экономист Лукина объяснила готовность переплачивать за чипсы пирамидой потребностей

CC BY 2.0 / Christian Schnettelker / NachosЧипсы
Чипсы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY 2.0 / Christian Schnettelker / Nachos
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, которой обладают эти товары, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Лукина.
"Картошка — это чтобы утолить голод, а чипсы, чтобы себя побаловать, порадовать. Объяснение этому поведению можно найти в концепции, описанной в пирамиде потребностей Маслоу. Чем выше потребность находится в пирамиде, тем больше потребитель готов заплатить за ее удовлетворение. Утоление голода — потребность, лежащая в основании пирамиды, а забота о себе — это уже середина пирамиды, а значит и готовность платить выше", — аргументировала Лукина.
По ее словам, в поисках способа сэкономить, покупая, казалось бы, лишние товары, также необходимо учитывать разницу между ценой и ценностью. Для одного покупателя экономия заключается в относительно низкой цене продукта (в пересчете на килограмм), а для другого — в удобстве и потраченном времени.
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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