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Россияне готовы покупать втридорога всякую ерунду

Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду - РИА Новости, 06.12.2021

Россияне готовы покупать втридорога всякую ерунду

За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T02:17

2021-12-06T02:17

2021-12-06T02:17

экономика

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. За килограмм картошки мы готовы заплатить не более 40 рублей, а за пачку чипсов может отдать и 100 рублей. Это можно объяснить разной потребительской ценностью, которой обладают эти товары, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Лукина.По ее словам, в поисках способа сэкономить, покупая, казалось бы, лишние товары, также необходимо учитывать разницу между ценой и ценностью. Для одного покупателя экономия заключается в относительно низкой цене продукта (в пересчете на килограмм), а для другого — в удобстве и потраченном времени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова