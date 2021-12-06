https://ria.ru/20211206/peregovory-1762361293.html

В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена

В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:54

2021-12-06T12:54

2021-12-06T12:54

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов пройдут 7 декабря в формате видеоконференции.На вопрос, стоит ли ожидать после них какого-либо обращения или заявления президента России Песков ответил отрицательно: "Нельзя".

https://ria.ru/20211205/beseda-1762218273.html

сша

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия