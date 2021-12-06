https://ria.ru/20211206/peregovory-1762361293.html
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:54
политика
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737232633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_751a5df48bb9c25ddd93f81d5053ca0f.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов пройдут 7 декабря в формате видеоконференции.На вопрос, стоит ли ожидать после них какого-либо обращения или заявления президента России Песков ответил отрицательно: "Нельзя".
https://ria.ru/20211205/beseda-1762218273.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737232633_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc05c47902ea48f90555881ec3bacc92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков: по итогам переговоров Путина и Байдена заявлений не планируют