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В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:54
политика
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президентов пройдут 7 декабря в формате видеоконференции.На вопрос, стоит ли ожидать после них какого-либо обращения или заявления президента России Песков ответил отрицательно: "Нельзя".
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:54 06.12.2021
 
В Кремле не планируют заявлений по итогам переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь Песков: по итогам переговоров Путина и Байдена заявлений не планируют

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует каких-либо заявлений по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры президентов пройдут 7 декабря в формате видеоконференции.
На вопрос, стоит ли ожидать после них какого-либо обращения или заявления президента России Песков ответил отрицательно: "Нельзя".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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