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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:49
2021-12-06T16:16
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал он.Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00 в формате видеоконференции по защищенной связи. Прямого эфира не будет, но журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания &lt;...&gt; отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.
https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
12:49 06.12.2021 (обновлено: 16:16 06.12.2021)
 
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Байден обсудят Украину и продвижение НАТО

© РИА Новости / POOLВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал он.
Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00 в формате видеоконференции по защищенной связи. Прямого эфира не будет, но журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.
Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.
Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.
Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.
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