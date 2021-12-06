https://ria.ru/20211206/peregovory-1762359416.html

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:49

2021-12-06T12:49

2021-12-06T16:16

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_514:247:2590:1415_1920x0_80_0_0_0b18a57b7032194e57906752b84191ca.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал он.Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00 в формате видеоконференции по защищенной связи. Прямого эфира не будет, но журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия