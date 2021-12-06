https://ria.ru/20211206/peregovory-1762359416.html
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:49
2021-12-06T12:49
2021-12-06T16:16
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_514:247:2590:1415_1920x0_80_0_0_0b18a57b7032194e57906752b84191ca.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал он.Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00 в формате видеоконференции по защищенной связи. Прямого эфира не будет, но журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков. Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.
https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_130:114:2632:1990_1920x0_80_0_0_aa082123d76f85d82cc32e8b835dc3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
12:49 06.12.2021 (обновлено: 16:16 06.12.2021)
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Байден обсудят Украину и продвижение НАТО
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости
. Владимир Путин
и Джо Байден
собираются поговорить о кризисе в диалоге двух стран, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", — сказал он.
Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00 в формате видеоконференции по защищенной связи. Прямого эфира не будет, но журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.
Среди основных тем — напряженность вокруг Украины
, продвижение НАТО
к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.
Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.
Первая очная встреча лидеров двух стран состоялась в Женеве 16 июня этого года. По словам Путина, летний саммит "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений". С тех пор президенты несколько раз общались по телефону.