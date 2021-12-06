https://ria.ru/20211206/pentagon-1762473343.html

Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем

Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем - РИА Новости, 07.12.2021

Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем

Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-06T22:53

2021-12-06T22:53

2021-12-07T00:03

в мире

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министерство обороны сша

черное море

тель-авив

москва

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения", — сказал он на брифинге.По словам Кирби, ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются "тысячи раз" по всему миру.Утром 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. Она отметила, что катастрофу удалось предотвратить, однако "это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html

https://ria.ru/20211113/minoborony-1758912435.html

сша

черное море

тель-авив

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в мире, сша, министерство обороны сша, черное море, тель-авив, москва, джон кирби