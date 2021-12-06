22:53 06.12.2021 (обновлено: 00:03 07.12.2021)
Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
Пентагон отрицает, что самолет ВВС США создал угрозу гражданскому лайнеру над Черным морем
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения", — сказал он на брифинге.
По словам Кирби, ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются "тысячи раз" по всему миру.
"Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было", — добавил представитель оборонного ведомства.
Утром 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. Она отметила, что катастрофу удалось предотвратить, однако "это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".
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