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Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем - РИА Новости, 07.12.2021
Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-06T22:53
2021-12-07T00:03
в мире
сша
министерство обороны сша
черное море
тель-авив
москва
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения", — сказал он на брифинге.По словам Кирби, ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются "тысячи раз" по всему миру.Утром 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. Она отметила, что катастрофу удалось предотвратить, однако "это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html
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сша
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в мире, сша, министерство обороны сша, черное море, тель-авив, москва, джон кирби
22:53 06.12.2021 (обновлено: 00:03 07.12.2021)
 
Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем

Пентагон отрицает, что самолет ВВС США создал угрозу гражданскому лайнеру над Черным морем

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения", — сказал он на брифинге.
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По словам Кирби, ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются "тысячи раз" по всему миру.

"Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было", — добавил представитель оборонного ведомства.

Утром 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-АвивМосква, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. Она отметила, что катастрофу удалось предотвратить, однако "это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".
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