https://ria.ru/20211206/pensii-1762455306.html

Путин продлил заморозку индексации военных пенсий

Путин продлил заморозку индексации военных пенсий - РИА Новости, 06.12.2021

Путин продлил заморозку индексации военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:54

2021-12-06T19:54

2021-12-06T19:54

общество

пенсия

владимир путин

госдума рф

военные

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.До 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличивается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.Год назад Госдума приняла такой же законопроект о продлении заморозки индексации военных пенсий еще на год - до 2022 года.В пояснительной записке отмечалось, что проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.

https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсия, владимир путин, госдума рф, военные, россия