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https://ria.ru/20211206/pensii-1762455306.html
Путин продлил заморозку индексации военных пенсий
Путин продлил заморозку индексации военных пенсий - РИА Новости, 06.12.2021
Путин продлил заморозку индексации военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:54
2021-12-06T19:54
общество
пенсия
владимир путин
госдума рф
военные
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.До 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличивается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.Год назад Госдума приняла такой же законопроект о продлении заморозки индексации военных пенсий еще на год - до 2022 года.В пояснительной записке отмечалось, что проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
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общество, пенсия, владимир путин, госдума рф, военные, россия
19:54 06.12.2021
 
Путин продлил заморозку индексации военных пенсий

Путин подписал закон о приостановке индексации базы для военных пенсий до 2023 года

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличивается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.
Год назад Госдума приняла такой же законопроект о продлении заморозки индексации военных пенсий еще на год - до 2022 года.
В пояснительной записке отмечалось, что проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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