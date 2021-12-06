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https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html
Что ждет получателей единовременных пенсий?
Для некоторых категорий россиян изменят порядок получения пенсии - РИА Новости, 06.12.2021
Что ждет получателей единовременных пенсий?
Министерство труда обновит порядок выплат единовременных пенсий для двух категорий россиян, пишет "Московский комсомолец". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:23
2021-12-06T09:52
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенсионный фонд рф
московский комсомолец
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство труда обновит порядок выплат единовременных пенсий для двух категорий россиян, пишет "Московский комсомолец".Как отмечает СМИ, новшества коснутся социально незащищенных граждан, которым положена пенсия, например, по потере кормильца или инвалидности, а также тех, чей трудовой стаж и число пенсионных баллов слишком низки для оформления страховой выплаты по старости. "Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет", — уточняется в материале.Основное изменение в правилах оформления пенсии для этих категорий — упрощение взаимодействия с Пенсионным фондом. Направить заявление на единовременную выплату можно будет онлайн, через портал Госуслуг. Помимо этого, повторно обратиться за выплатой теперь можно будет только раз в пять лет.Согласно новым правилам, на рассмотрение заявления от граждан отводится максимум пять дней. О результатах обращения будут уведомлять, опять же, через Госуслуги или по электронной почте. Изменения должны вступить в силу со следующего июля.Ранее в Пенсионном фонде объяснили, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии силовых ведомств и пособия от ПФР. Для получения последнего необходимо достигнуть возраста, дающего право на досрочные выплаты, иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенсионный фонд рф, московский комсомолец
09:23 06.12.2021 (обновлено: 09:52 06.12.2021)
 
Для некоторых категорий россиян изменят порядок получения пенсии

Минтруд введет с июля 2022 года новый порядок пенсионных выплат для двух категорий россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство труда обновит порядок выплат единовременных пенсий для двух категорий россиян, пишет "Московский комсомолец".
Как отмечает СМИ, новшества коснутся социально незащищенных граждан, которым положена пенсия, например, по потере кормильца или инвалидности, а также тех, чей трудовой стаж и число пенсионных баллов слишком низки для оформления страховой выплаты по старости. "Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет", — уточняется в материале.
Основное изменение в правилах оформления пенсии для этих категорий — упрощение взаимодействия с Пенсионным фондом. Направить заявление на единовременную выплату можно будет онлайн, через портал Госуслуг. Помимо этого, повторно обратиться за выплатой теперь можно будет только раз в пять лет.
Согласно новым правилам, на рассмотрение заявления от граждан отводится максимум пять дней. О результатах обращения будут уведомлять, опять же, через Госуслуги или по электронной почте. Изменения должны вступить в силу со следующего июля.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии силовых ведомств и пособия от ПФР. Для получения последнего необходимо достигнуть возраста, дающего право на досрочные выплаты, иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
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ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пенсионный фонд РФМосковский комсомолец
 
 
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