https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html
В Пекине открылся Международный форум по демократии
В Пекине открылся Международный форум по демократии - РИА Новости, 06.12.2021
В Пекине открылся Международный форум по демократии
В Пекине открылся Международный форум по демократии. На его открытии выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:16
2021-12-06T11:16
2021-12-06T11:16
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине открылся Международный форум по демократии. На его открытии выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.Он отметил, что всеобъемлющая народная демократия Китая является самой широкой, подлинной и эффективной, а принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе КНР. "В Конституции Китайской Народной Республики четко прописано, что вся власть в стране принадлежит народу", - подчеркнул Хуан Куньмин.В субботу в Китае вышла Белая книга о демократии в стране, в которой говорится, что в Китае демократические принципы реализуются во всех процессах, в том числе в институциональных процедурах.Демократия - это то, чему всегда были и будут привержены Коммунистическая партия Китая и китайский народ, заявил Хуан Куньмин.Он также отметил, что не существует единой модели демократии, которая подходила бы всем, и призвал все страны учиться друг у друга, искать точки соприкосновения и не обращать внимания на разногласия.Демократия – это не прерогатива какого-либо государства, а неотъемлемое право всех народов; ни одна страна не может решать за других, как именно они должны это право реализовать, подчеркнул Хуан Куньмин.Он также отметил, что решать, насколько страна демократична, может только ее народ и никто другой.Хуан Куньмин подчеркнул, что народную демократию в Китае назвали всепроцессной, так как она направлена как на процесс, так и на результат, как на процедурную, так и на практическую составляющую, она реализуется как прямо, так и косвенно, объединяя в себе волю народа и государства; это демократия, которая охватывает все сферы, все слои общества.
https://ria.ru/20211203/forum-1762023170.html
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китай, пекин
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Пекине
открылся Международный форум по демократии. На его открытии выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.
Он отметил, что всеобъемлющая народная демократия Китая
является самой широкой, подлинной и эффективной, а принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе КНР. "В Конституции Китайской Народной Республики четко прописано, что вся власть в стране принадлежит народу", - подчеркнул Хуан Куньмин.
В субботу в Китае вышла Белая книга о демократии в стране, в которой говорится, что в Китае демократические принципы реализуются во всех процессах, в том числе в институциональных процедурах.
Демократия - это то, чему всегда были и будут привержены Коммунистическая партия Китая и китайский народ, заявил Хуан Куньмин.
Он также отметил, что не существует единой модели демократии, которая подходила бы всем, и призвал все страны учиться друг у друга, искать точки соприкосновения и не обращать внимания на разногласия.
Демократия – это не прерогатива какого-либо государства, а неотъемлемое право всех народов; ни одна страна не может решать за других, как именно они должны это право реализовать, подчеркнул Хуан Куньмин.
Он также отметил, что решать, насколько страна демократична, может только ее народ и никто другой.
Хуан Куньмин подчеркнул, что народную демократию в Китае назвали всепроцессной, так как она направлена как на процесс, так и на результат, как на процедурную, так и на практическую составляющую, она реализуется как прямо, так и косвенно, объединяя в себе волю народа и государства; это демократия, которая охватывает все сферы, все слои общества.
"Международный форум по демократии: общие человеческие ценности" стартовал 4-го декабря и закроется сегодня. Участие в нем принимают более 500 высокопоставленных политиков и ученых из более чем 120 стран, регионов и международных организаций.