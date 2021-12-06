Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/patrulirovanie-1762309714.html
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T05:02
2021-12-06T05:03
в мире
сирия
турция
ми-8
ка-52 "аллигатор"
бтр-80
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/44/1560504498_0:97:960:637_1920x0_80_0_0_55d4160fc2cc9aab8e366f9c2e983595.jpg
ХАСЕКЕ (Сирия), 6 дек - РИА Новости. Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов.Регулярное патрулирование этой территории впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно."Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно... Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории", - сказал Чипизубов.В составе колонны со стороны России было представлено два бронеавтомобиля "Тигр", один "Тайфун" и БТР-80. Со стороны Турции в патруле участвовали четыре бронеавтомобиля "Кирпи-2". По воздуху колонну сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Начальная точка движения - населенный пункт Шейрек.Текущий патруль стал 210-м по счету.
https://ria.ru/20211203/siriya-1762098001.html
сирия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/44/1560504498_0:7:960:727_1920x0_80_0_0_7dab139cb023229606126b336fa57f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, ми-8, ка-52 "аллигатор", бтр-80, россия
05:02 06.12.2021 (обновлено: 05:03 06.12.2021)
 
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Российско-турецкое патрулирование в Сирии
Российско-турецкое патрулирование в Сирии
Читать ria.ru в
ХАСЕКЕ (Сирия), 6 дек - РИА Новости. Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов.
Регулярное патрулирование этой территории впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно.
"Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно... Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории", - сказал Чипизубов.
В составе колонны со стороны России было представлено два бронеавтомобиля "Тигр", один "Тайфун" и БТР-80. Со стороны Турции в патруле участвовали четыре бронеавтомобиля "Кирпи-2". По воздуху колонну сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Начальная точка движения - населенный пункт Шейрек.
Текущий патруль стал 210-м по счету.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:17
Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии
 
В миреСирияТурцияМи-8Ка-52 "Аллигатор"БТР-80Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Умер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом