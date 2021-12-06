https://ria.ru/20211206/patrulirovanie-1762309714.html

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T05:02

2021-12-06T05:02

2021-12-06T05:03

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ХАСЕКЕ (Сирия), 6 дек - РИА Новости. Россия и Турция провели успешное совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в районе города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил журналистам начальник патрульной колонны РФ Андрей Чипизубов.Регулярное патрулирование этой территории впервые началось в ноябре 2019 года, все проходит штатно."Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, идет тщательная подготовка. Поэтому все у нас проходит штатно... Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории", - сказал Чипизубов.В составе колонны со стороны России было представлено два бронеавтомобиля "Тигр", один "Тайфун" и БТР-80. Со стороны Турции в патруле участвовали четыре бронеавтомобиля "Кирпи-2". По воздуху колонну сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Начальная точка движения - населенный пункт Шейрек.Текущий патруль стал 210-м по счету.

https://ria.ru/20211203/siriya-1762098001.html

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в мире, сирия, турция, ми-8, ка-52 "аллигатор", бтр-80, россия