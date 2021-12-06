https://ria.ru/20211206/pasport-1762417500.html

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца - РИА Новости, 06.12.2021

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца, соответствующая информация опубликована на сайте... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:46

2021-12-06T16:46

2021-12-06T17:40

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8b9b577ca61facfb88741ebc4f9cd82.jpg

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца, соответствующая информация опубликована на сайте парламента страны.Зеленский ранее заявил, что инициирует принятие закона об экономическом паспорте украинца, который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что жители Украины смогут накопить на экономических паспортах до 20 тысяч долларов."Передан на рассмотрение руководству", - говорится на сайте.Документ определен главой государства как неотложный. Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.Кроме того, внесены еще три документа, которыми обеспечивается реализация закона: проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно государственных взносов в систему экономического паспорта, проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс по налогообложению средств фонда будущих поколений, а также проект закона о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, уголовный кодекс об ответственности за нарушение интересов участников фонда будущих поколений.Как позднее пояснила пресс-служба главы государства, согласно законопроекту, Фонд будет нацелен на накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда. Государственные взносы будут осуществляться каждый год на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на: обучение в учебных заведениях Украины, покупку собственного жилья на территории Украины, перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или на лечение (при достижении 18-летнего возраста).

https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/gaz-1762415926.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия