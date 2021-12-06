https://ria.ru/20211206/partnerstvo-1762434682.html
Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству
Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству
Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству, которое остается опорой глобального мира и стабильности. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:02
2021-12-06T18:02
2021-12-06T18:18
индия
россия
в мире
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству, которое остается опорой глобального мира и стабильности.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны подтвердили свою приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству и подчеркнули, что эти важные отношения между Россией и Индией как крупными державами с общей ответственностью продолжают оставаться опорой глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении.
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индия, россия, в мире, владимир путин, нарендра моди
18:02 06.12.2021 (обновлено: 18:18 06.12.2021)
Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству
Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству