https://ria.ru/20211206/partnerstvo-1762434682.html

Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству

Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия подтвердили приверженность привилегированному партнерству

Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству, которое остается опорой глобального мира и стабильности. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:02

2021-12-06T18:02

2021-12-06T18:18

индия

россия

в мире

владимир путин

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/59/1560915957_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_391bc959b8350708b02d7e6f558007ce.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству, которое остается опорой глобального мира и стабильности.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны подтвердили свою приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству и подчеркнули, что эти важные отношения между Россией и Индией как крупными державами с общей ответственностью продолжают оставаться опорой глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, в мире, владимир путин, нарендра моди