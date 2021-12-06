16:40 06.12.2021 (обновлено: 17:13 06.12.2021)
Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию
Ansa: Папа Римский готов поехать в Россию и встретиться с патриархом Кириллом
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 6 дек – РИА Новости. Папа Римский заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Думаю, на следующей неделе ко мне приедет митрополит Иларион, чтобы согласовать возможную встречу (с патриархом Кириллом)", - сказал папа Франциск.
"Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом не нужны протоколы: брат – это брат", - приводит слова понтифика Ansa.
В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".
После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.
Глава ОВЦС подчеркнул в этой связи, что "надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию". Он указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
28 ноября, 08:00РелигияПочему христиане ссорятся из-за Рождественского поста