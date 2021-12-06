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Религия
https://ria.ru/20211206/papa-1762416088.html
Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию
Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию - РИА Новости, 06.12.2021
Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию
Папа Римский заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:40
2021-12-06T17:13
папа римский
россия
религия
в мире
ватикан
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 6 дек – РИА Новости. Папа Римский заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Об этом, как сообщает итальянское информагентство Ansa, понтифик сообщил в понедельник в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию."Думаю, на следующей неделе ко мне приедет митрополит Иларион, чтобы согласовать возможную встречу (с патриархом Кириллом)", - сказал папа Франциск."Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом не нужны протоколы: брат – это брат", - приводит слова понтифика Ansa.В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.Глава ОВЦС подчеркнул в этой связи, что "надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию". Он указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/vatikan-1762237381.html
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папа римский, россия, в мире, ватикан, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия, русская православная церковь, римско-католическая церковь
16:40 06.12.2021 (обновлено: 17:13 06.12.2021)
 
Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию

Ansa: Папа Римский готов поехать в Россию и встретиться с патриархом Кириллом

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 6 дек – РИА Новости. Папа Римский заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Об этом, как сообщает итальянское информагентство Ansa, понтифик сообщил в понедельник в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
"Думаю, на следующей неделе ко мне приедет митрополит Иларион, чтобы согласовать возможную встречу (с патриархом Кириллом)", - сказал папа Франциск.
"Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом не нужны протоколы: брат – это брат", - приводит слова понтифика Ansa.
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".
После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.
Глава ОВЦС подчеркнул в этой связи, что "надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию". Он указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
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