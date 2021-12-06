https://ria.ru/20211206/pandemiya-1762355892.html

Британская ученая предупредила о риске более смертоносной пандемии

Британская ученая предупредила о риске более смертоносной пандемии - РИА Новости, 06.12.2021

Британская ученая предупредила о риске более смертоносной пандемии

Следующая пандемия может быть гораздо более смертоносной, чем COVID-19, считает одна из ученых, стоящая за созданием вакцины AstraZeneca Сара Гилберт. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:34

2021-12-06T12:34

2021-12-06T12:34

распространение коронавируса

в мире

великобритания

astrazeneca

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости. Следующая пандемия может быть гораздо более смертоносной, чем COVID-19, считает одна из ученых, стоящая за созданием вакцины AstraZeneca Сара Гилберт."Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая (пандемия) может быть хуже. (Вирус) может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу", - приводит слова Гилберт телеканал Sky News.Гилберт также высказалась по поводу нового штамма коронавируса "омикрон"."Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают способность вируса передаваться... Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведенные вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения "омикроном", - заявила она.Гилберт призвала соблюдать осторожность, пока не появится больше информации относительно нового штамма коронавируса.

https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html

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в мире, великобритания, astrazeneca , коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса