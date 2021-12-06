https://ria.ru/20211206/ozhidaniya-1762444053.html
Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена
Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от "экзальтированных эмоциональных ожиданий" от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:40
2021-12-06T18:40
2021-12-06T18:40
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от "экзальтированных эмоциональных ожиданий" от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в формате видеоконференции 7 декабря."В целом здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям. Все-таки говорят два главы государства", - сказал Песков в интервью Первому каналу."Им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве", - отметил он.
https://ria.ru/20211206/obespokoennosti-1762438155.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена