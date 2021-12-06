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Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена

Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021

Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от "экзальтированных эмоциональных ожиданий" от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:40

2021-12-06T18:40

2021-12-06T18:40

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сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от "экзальтированных эмоциональных ожиданий" от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в формате видеоконференции 7 декабря."В целом здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям. Все-таки говорят два главы государства", - сказал Песков в интервью Первому каналу."Им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве", - отметил он.

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия