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Роспотребнадзор выяснил причины отравления 48 человек под Новосибирском
Роспотребнадзор выяснил причины отравления 48 человек под Новосибирском - РИА Новости, 06.12.2021
Роспотребнадзор выяснил причины отравления 48 человек под Новосибирском
Причиной отравления 48 человек после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши хаус" в городе Татарске Новосибирской области стал зараженный персонал... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:52
2021-12-06T07:52
2021-12-06T07:52
происшествия
новосибирская область
татарск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Причиной отравления 48 человек после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши хаус" в городе Татарске Новосибирской области стал зараженный персонал заведения и нарушение санитарных требований, сообщил в понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.Сообщалось, что 48 человек, покупавшие еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Завершили эпидрасследование групповой заболеваемости, связанной с употреблением продукции предприятия общественного питания "Суши хаус" в городе Татарске. Этиологический агент заболеваемости - сальмонелла, рота- и норавирусы. Источник инфекции – персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норавирусов", - сказал Щербатов на оперативном совещании в облправительстве.Он пояснил, что покупатели "Суши хауса" заболели, употребив в пищу продукцию, "осемененую" вирусами сотрудниками в процессе ее изготовления."Причины, способствующие возникновению и распространению заболеваемости, – нарушение санитарных требований при организации работы предприятия общественного питания. Данный индивидуальный предприниматель приступил к работе всего с ноября", - рассказал главный санитарный врач региона.Он отметил, что для предотвращения и профилактики Роспотребнадзор с прокуратурой организовал контрольные рейды по подобным предприятиям общепита.
https://ria.ru/20211123/sushi-1760276334.html
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РИА Новости
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происшествия, новосибирская область, татарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Роспотребнадзор выяснил причины отравления 48 человек под Новосибирском
Роспотребнадзор выяснил причины отравления 48 человек в "Cуши-хаусе" под Новосибирском
НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости.
Причиной отравления 48 человек после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши хаус" в городе Татарске Новосибирской области
стал зараженный персонал заведения и нарушение санитарных требований, сообщил в понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора
Александр Щербатов.
Сообщалось, что 48 человек, покупавшие еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ
(сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Завершили эпидрасследование групповой заболеваемости, связанной с употреблением продукции предприятия общественного питания "Суши хаус" в городе Татарске. Этиологический агент заболеваемости - сальмонелла, рота- и норавирусы. Источник инфекции – персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норавирусов", - сказал Щербатов на оперативном совещании в облправительстве.
Он пояснил, что покупатели "Суши хауса" заболели, употребив в пищу продукцию, "осемененую" вирусами сотрудниками в процессе ее изготовления.
"Причины, способствующие возникновению и распространению заболеваемости, – нарушение санитарных требований при организации работы предприятия общественного питания. Данный индивидуальный предприниматель приступил к работе всего с ноября", - рассказал главный санитарный врач региона.
Он отметил, что для предотвращения и профилактики Роспотребнадзор с прокуратурой организовал контрольные рейды по подобным предприятиям общепита.