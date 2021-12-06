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ВЦИОМ узнал об отношении россиян к шуткам над историей Отечества
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к шуткам над историей Отечества - РИА Новости, 06.12.2021
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к шуткам над историей Отечества
Почти 70% россиян считают неуместными шутки над национальными особенностями и традициями различных народов, а также над историей России, СССР и Российской... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:43
общество
ссср
вциом
квн
российская империя
уральские пельмени
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 70% россиян считают неуместными шутки над национальными особенностями и традициями различных народов, а также над историей России, СССР и Российской империи, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).По данным исследования, еще более неуместными участники опроса считают шутки над церковью (80% респондентов) и особенностями здоровья других людей (91%). Семьдесят семь процентов россиян, скорее, отрицательно относятся к черному юмору, то есть к насмешкам над смертью, насилием, болезнями и на другие подобные темы.На вопрос ВЦИОМ о том, уверены ли они в своем чувстве юмора, 40% заявили, что обладают им в большой степени, 45% - в некоторой степени, 9% - только в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора.Также опрос показал, что наиболее популярные юмористические программы на телевидении — Comedy Club, который смотрит 20% опрошенных (27-39% среди молодежи), КВН - 15% (20% среди 35-44-летних) и "Уральские пельмени" - 15% (23% среди 45-59-летних). При этом 38% не смотрят юмористические передачи по телевидению. Согласно опросу, интернет-аудитория юмористических передач значительно уступает телевизионной. Чаще всего россияне смотрят в интернете Comedy Club - 4% (98-9% среди граждан от 25 до 44 лет), "Уральские пельмени" - 4%, а также "Что было дальше?" - 8-12% (8-12% среди 18-24-летних). Три четверти россиян, что составляет 74%, не смотрят юмористические программы в интернете.
https://ria.ru/20211203/matvienko-1762021376.html
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общество, ссср, вциом, квн, российская империя, уральские пельмени, россия
11:43 06.12.2021
 
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к шуткам над историей Отечества

Опрос ВЦИОМ: 70 процентов россиян считают неуместными шутки над историей Отечества

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие на заснеженной Красной площади в Москве
Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 70% россиян считают неуместными шутки над национальными особенностями и традициями различных народов, а также над историей России, СССР и Российской империи, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, еще более неуместными участники опроса считают шутки над церковью (80% респондентов) и особенностями здоровья других людей (91%). Семьдесят семь процентов россиян, скорее, отрицательно относятся к черному юмору, то есть к насмешкам над смертью, насилием, болезнями и на другие подобные темы.
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На вопрос ВЦИОМ о том, уверены ли они в своем чувстве юмора, 40% заявили, что обладают им в большой степени, 45% - в некоторой степени, 9% - только в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора.
Также опрос показал, что наиболее популярные юмористические программы на телевидении — Comedy Club, который смотрит 20% опрошенных (27-39% среди молодежи), КВН - 15% (20% среди 35-44-летних) и "Уральские пельмени" - 15% (23% среди 45-59-летних). При этом 38% не смотрят юмористические передачи по телевидению. Согласно опросу, интернет-аудитория юмористических передач значительно уступает телевизионной. Чаще всего россияне смотрят в интернете Comedy Club - 4% (98-9% среди граждан от 25 до 44 лет), "Уральские пельмени" - 4%, а также "Что было дальше?" - 8-12% (8-12% среди 18-24-летних). Три четверти россиян, что составляет 74%, не смотрят юмористические программы в интернете.
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