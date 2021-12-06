https://ria.ru/20211206/oon-1762447653.html

Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН

Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН

Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:57

2021-12-06T18:57

2021-12-06T19:16

в мире

индия

оон

владимир путин

совет безопасности оон

нарендра моди

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.Добавляется, что президент РФ поздравил Индию с успешным председательством в совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Отмечается, что Моди поблагодарил Путина за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли под председательством его 9 августа в рамках председательства Индии в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20210923/erdogan-1751536502.html

https://ria.ru/20211105/oon-1757781330.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, оон, владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди, россия