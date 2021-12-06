https://ria.ru/20211206/oon-1762447653.html
Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН
Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН
Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:57
2021-12-06T18:57
2021-12-06T19:16
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.Добавляется, что президент РФ поздравил Индию с успешным председательством в совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Отмечается, что Моди поблагодарил Путина за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли под председательством его 9 августа в рамках председательства Индии в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20210923/erdogan-1751536502.html
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в мире, индия, оон, владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди, россия
18:57 06.12.2021 (обновлено: 19:16 06.12.2021)
Россия и Индия призвали реформировать Совбез ООН
Россия и Индия призвали реформировать СБ ООН для отражения современных глобальных реалий