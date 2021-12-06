https://ria.ru/20211206/oon-1762361149.html

В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН

В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН

Степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран-членов Совета безопасности... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:54

2021-12-06T12:54

2021-12-06T12:54

в мире

оон

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран-членов Совета безопасности ООН, но с ее согласованием пока продвинуться не удается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Мы каждый раз подчеркиваем актуальность, и, более того, ход развития событий и, наверное, степень накала, которая есть, конфронтационного накала в том числе, делают такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом. Но с согласованием пока продвинуться не удаётся", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211130/vysylka-1761521721.html

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в мире, оон, дмитрий песков, россия