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В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН
В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН
Степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран-членов Совета безопасности... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:54
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран-членов Совета безопасности ООН, но с ее согласованием пока продвинуться не удается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Мы каждый раз подчеркиваем актуальность, и, более того, ход развития событий и, наверное, степень накала, которая есть, конфронтационного накала в том числе, делают такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом. Но с согласованием пока продвинуться не удаётся", - сказал Песков.
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в мире, оон, дмитрий песков, россия
В Кремле подчеркнули необходимость встречи "пятерки" СБ ООН
Пресс-секретарь Песков: степень накала делает встречу "пятерки" СБ ООН еще актуальнее