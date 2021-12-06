https://ria.ru/20211206/omu-1762460452.html
Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ
Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ - РИА Новости, 06.12.2021
Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:29
2021-12-06T20:29
2021-12-06T20:30
оружие
ядерное оружие
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_0:91:2910:1727_1920x0_80_0_0_5311db3e333d164b4034b9ca70fa1958.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения, текст соответствующего совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Стороны вновь подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_103:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ed51a2c40a4f9d3103d8c515f05c8a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, ядерное оружие, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
20:29 06.12.2021 (обновлено: 20:30 06.12.2021)
Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ
Путин и Моди подтвердили приверженность укреплению усилий по нераспространению ОМУ