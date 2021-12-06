https://ria.ru/20211206/omu-1762460452.html

Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ

Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди подтвердили приверженность нераспространению ОМУ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:29

2021-12-06T20:29

2021-12-06T20:30

оружие

ядерное оружие

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения, текст соответствующего совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Стороны вновь подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членства Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны призвали всех членов международного сообщества повышать уровень взаимного доверия для укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

россия

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оружие, ядерное оружие, индия, владимир путин, нарендра моди, россия