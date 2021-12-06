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Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС - РИА Новости, 06.12.2021
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС
Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:24
2021-12-06T20:24
экономика
бюджет
владимир путин
омс
страхование
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ утверждает основные параметры Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ближайшие три года. Доходы бюджета фонда в 2022 году предусмотрены в объеме 2,779 триллиона рублей, в 2023 году - 2,925 триллиона, в 2024 году - 3,086 триллиона, расходы - 2,801 триллиона, 2,951 триллиона и 3,120 триллиона рублей соответственно.Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом на весь трехлетний период: 21,9 миллиарда рублей на 2022 год, 25,4 миллиарда - на 2023 год, 34 миллиарда - на 2024 год. В бюджете фонда предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год в размере 326 миллиардов рублей, на 2023 год - 326,8 миллиарда, на 2024 год - 335,1 миллиарда.Основной статьей расходов бюджета фонда является субвенция. Она предоставляется в бюджеты территориальных фондов ОМС. Ее предоставляют в целях финансового обеспечения расходных обязательств регионов, возникающих при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов России. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2022 год в размере 2,461 триллиона рублей, на 2023 год - 2,596 триллиона, на 2024 год - 2,749 триллиона. При этом по сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС составит в 2022 году 159,4 миллиарда рублей (6,9%), в 2023 году - 134,8 миллиарда (5,5%), в 2024 году - 153,6 миллиарда (5,9%).Размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2022 год в размере 14 173,9 рубля, на 2023 год - 14 949,9 рубля, на 2024 год - 15 834,7 рубля.
https://ria.ru/20211206/oms-1762456795.html
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экономика, бюджет, владимир путин, омс, страхование, россия
20:24 06.12.2021
 
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Президент Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ утверждает основные параметры Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ближайшие три года. Доходы бюджета фонда в 2022 году предусмотрены в объеме 2,779 триллиона рублей, в 2023 году - 2,925 триллиона, в 2024 году - 3,086 триллиона, расходы - 2,801 триллиона, 2,951 триллиона и 3,120 триллиона рублей соответственно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС
Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом на весь трехлетний период: 21,9 миллиарда рублей на 2022 год, 25,4 миллиарда - на 2023 год, 34 миллиарда - на 2024 год. В бюджете фонда предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год в размере 326 миллиардов рублей, на 2023 год - 326,8 миллиарда, на 2024 год - 335,1 миллиарда.
Основной статьей расходов бюджета фонда является субвенция. Она предоставляется в бюджеты территориальных фондов ОМС. Ее предоставляют в целях финансового обеспечения расходных обязательств регионов, возникающих при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов России. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.
В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2022 год в размере 2,461 триллиона рублей, на 2023 год - 2,596 триллиона, на 2024 год - 2,749 триллиона. При этом по сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС составит в 2022 году 159,4 миллиарда рублей (6,9%), в 2023 году - 134,8 миллиарда (5,5%), в 2024 году - 153,6 миллиарда (5,9%).
Размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2022 год в размере 14 173,9 рубля, на 2023 год - 14 949,9 рубля, на 2024 год - 15 834,7 рубля.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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