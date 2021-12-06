https://ria.ru/20211206/oms-1762459595.html

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС - РИА Новости, 06.12.2021

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:24

2021-12-06T20:24

2021-12-06T20:24

экономика

бюджет

владимир путин

омс

страхование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ утверждает основные параметры Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ближайшие три года. Доходы бюджета фонда в 2022 году предусмотрены в объеме 2,779 триллиона рублей, в 2023 году - 2,925 триллиона, в 2024 году - 3,086 триллиона, расходы - 2,801 триллиона, 2,951 триллиона и 3,120 триллиона рублей соответственно.Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом на весь трехлетний период: 21,9 миллиарда рублей на 2022 год, 25,4 миллиарда - на 2023 год, 34 миллиарда - на 2024 год. В бюджете фонда предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год в размере 326 миллиардов рублей, на 2023 год - 326,8 миллиарда, на 2024 год - 335,1 миллиарда.Основной статьей расходов бюджета фонда является субвенция. Она предоставляется в бюджеты территориальных фондов ОМС. Ее предоставляют в целях финансового обеспечения расходных обязательств регионов, возникающих при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов России. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2022 год в размере 2,461 триллиона рублей, на 2023 год - 2,596 триллиона, на 2024 год - 2,749 триллиона. При этом по сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС составит в 2022 году 159,4 миллиарда рублей (6,9%), в 2023 году - 134,8 миллиарда (5,5%), в 2024 году - 153,6 миллиарда (5,9%).Размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2022 год в размере 14 173,9 рубля, на 2023 год - 14 949,9 рубля, на 2024 год - 15 834,7 рубля.

https://ria.ru/20211206/oms-1762456795.html

https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бюджет, владимир путин, омс, страхование, россия