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Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС
Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС - РИА Новости, 06.12.2021
Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), кроме того, предусмотрена возможность... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:02
2021-12-06T20:22
общество
владимир путин
госдума рф
россия
омс
полис омс
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), кроме того, предусмотрена возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что закон предусматривает уточнение формы полиса ОМС, представляющей собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования.Согласно документу, полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.Закон также предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе. Согласно документу, сервис получения полиса ОМС привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) появляется по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе предоставляется по желанию застрахованного лица.Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.Уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС, как это было раньше.
https://ria.ru/20211124/pravitelstvo-1760544665.html
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общество, владимир путин, госдума рф, россия, омс, полис омс
20:02 06.12.2021 (обновлено: 20:22 06.12.2021)
 
Путин подписал закон, уточняющий форму полиса ОМС

Президент Путин подписал закон об изменении формы полиса ОМС

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), кроме того, предусмотрена возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что закон предусматривает уточнение формы полиса ОМС, представляющей собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования.
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Согласно документу, полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.
Закон также предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе. Согласно документу, сервис получения полиса ОМС привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) появляется по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе предоставляется по желанию застрахованного лица.
Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.
Уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС, как это было раньше.
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