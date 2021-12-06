https://ria.ru/20211206/omikron-1762307680.html

Внезапные данные о смертности от "омикрона"

В ВОЗ озвучили данные о смертности от "омикрона" - РИА Новости, 06.12.2021

Внезапные данные о смертности от "омикрона"

Новый штамм COVID-19 "омикрон", обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T02:20

2021-12-06T02:20

2021-12-06T07:15

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый штамм COVID-19 "омикрон", обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила Всемирная организация здравоохранения.Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", - подчеркнул он.Ранее Всемирная организация решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" способен вызвать свыше половины новых случаев COVID-19 в Европе в ближайшие несколько месяцев.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.

https://ria.ru/20211205/omikron-1762222283.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, коронавирус covid-19