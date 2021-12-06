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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/omikron-1762307680.html
Внезапные данные о смертности от "омикрона"
В ВОЗ озвучили данные о смертности от "омикрона" - РИА Новости, 06.12.2021
Внезапные данные о смертности от "омикрона"
Новый штамм COVID-19 "омикрон", обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T02:20
2021-12-06T07:15
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый штамм COVID-19 "омикрон", обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила Всемирная организация здравоохранения.Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", - подчеркнул он.Ранее Всемирная организация решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" способен вызвать свыше половины новых случаев COVID-19 в Европе в ближайшие несколько месяцев.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
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в мире, воз, коронавирус covid-19
02:20 06.12.2021 (обновлено: 07:15 06.12.2021)
 
В ВОЗ озвучили данные о смертности от "омикрона"

В ВОЗ заявили об отсутствии смертей при омикрон-штамме коронавируса

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый штамм COVID-19 "омикрон", обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила Всемирная организация здравоохранения.
Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", - подчеркнул он.
Ранее Всемирная организация решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" способен вызвать свыше половины новых случаев COVID-19 в Европе в ближайшие несколько месяцев.
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
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Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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