https://ria.ru/20211206/oborona-1762370352.html

Евросоюз увеличил расходы на оборону

Евросоюз увеличил расходы на оборону - РИА Новости, 06.12.2021

Евросоюз увеличил расходы на оборону

Государства Евросоюза в 2020 году увеличили расходы на оборону на 5% по сравнению с 2019 годом, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:32

2021-12-06T13:32

2021-12-06T13:32

в мире

евросоюз

нато

европейское оборонное агентство

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Государства Евросоюза в 2020 году увеличили расходы на оборону на 5% по сравнению с 2019 годом, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, сообщило в понедельник Европейское оборонное агентство."Второй год подряд Европейское оборонное агентство фиксирует пятипроцентный рост оборонных расходов, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении агентства.По его данным, страны ЕС потратили в 2020 году на оборону рекордные 198 миллиардов евро.В то же время расходы государств ЕС на совместные проекты в области обороны, напротив, снизились на 13% и составили 4,1 миллиарда евро.Ранее НАТО сообщила, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году оценивались в 1 092,5 миллиарда долларов (данные на октябрь 2020 года), что почти на 61 миллиард долларов больше, чем в 2019 году (1 031 миллиард долларов).

https://ria.ru/20211206/oruzhie-1762352766.html

https://ria.ru/20211206/ubezhdenie-1762310296.html

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в мире, евросоюз, нато, европейское оборонное агентство