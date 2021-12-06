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Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
Прорывов от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать сложно, надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:15
2021-12-06T18:34
россия
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прорывов от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать сложно, надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга обеспокоенности, которые тревожат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Байдена в режиме видеотрансляции пройдут во вторник. Стороны обсудят обширный круг тем, от двусторонних отношений до международной проблематики."Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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россия, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
18:15 06.12.2021 (обновлено: 18:34 06.12.2021)
 
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Песков: надо надеяться, что Путину и Байдену удастся донести друг до друга обеспокоенности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прорывов от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать сложно, надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга обеспокоенности, которые тревожат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Байдена в режиме видеотрансляции пройдут во вторник. Стороны обсудят обширный круг тем, от двусторонних отношений до международной проблематики.
"Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:11
Путин с интересом выслушает предложения Байдена по Украине, заявил Песков
 
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