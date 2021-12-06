https://ria.ru/20211206/obespokoennosti-1762438155.html

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 06.12.2021

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Прорывов от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать сложно, надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:15

2021-12-06T18:15

2021-12-06T18:34

россия

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прорывов от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ждать сложно, надо надеяться, что лидерам удастся донести друг для друга обеспокоенности, которые тревожат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Байдена в режиме видеотрансляции пройдут во вторник. Стороны обсудят обширный круг тем, от двусторонних отношений до международной проблематики."Сложно ждать прорывов от разговоров. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20211206/peskov-1762436897.html

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россия, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден