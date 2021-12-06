https://ria.ru/20211206/nepogoda-1762465202.html

Москвичей предупредили о снегопаде, гололедице и ветре до полудня вторника

Москвичей предупредили о снегопаде, гололедице и ветре до полудня вторника - РИА Новости, 06.12.2021

Москвичей предупредили о снегопаде, гололедице и ветре до полудня вторника

Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде, гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду с ночи до полудня вторника, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:12

2021-12-06T21:12

2021-12-06T21:12

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде, гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду с ночи до полудня вторника, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 03.00 до 12.00 07 декабря по Москве местами ожидается сильный снег, днём переходящий в мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщенииСпасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20211206/dvizhenie-1762417286.html

москва

россия

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия