https://ria.ru/20211206/nekhammer-1762398010.html

Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу

Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу - РИА Новости, 06.12.2021

Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:14

2021-12-06T15:14

2021-12-06T15:14

в мире

австрия

себастьян курц

александер ван дер беллен

александер шалленберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762018677_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_969cab734c99ae083343037d1c5fee21.jpg

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера.Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента.В минувшую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг, ставший им лишь 11 октября. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.

https://ria.ru/20211202/kurts-1761778215.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, себастьян курц, александер ван дер беллен, александер шалленберг