https://ria.ru/20211206/nekhammer-1762398010.html
Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу - РИА Новости, 06.12.2021
Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:14
2021-12-06T15:14
2021-12-06T15:14
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себастьян курц
александер ван дер беллен
александер шалленберг
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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера.Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента.В минувшую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг, ставший им лишь 11 октября. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.
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в мире, австрия, себастьян курц, александер ван дер беллен, александер шалленберг
Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер принес присягу