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Россия увеличит экспорт сжиженного газа в Индию
Россия увеличит экспорт сжиженного газа в Индию - РИА Новости, 06.12.2021
Россия увеличит экспорт сжиженного газа в Индию
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность увеличить добычу российской сырой нефти по долгосрочным... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:12
2021-12-06T19:12
2021-12-06T19:12
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность увеличить добычу российской сырой нефти по долгосрочным контрактам и наращивать импорт сжиженного природного газа в Индию.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны подтвердили свою приверженность увеличению добычи российской сырой нефти согласно долгосрочным контрактам по льготным ценам, наращиванию импорта СПГ в Индию с возможным использованием Северного морского пути для поставок энергоносителей", - говорится в заявлении.Добавляется, что стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в газовом секторе и приветствовали образование целевой группы по газу для определения областей взаимовыгодного сотрудничества. Отмечается, что сотрудничество будет включать развитие инвестирования в проекты газовой инфраструктуры и системы распределения, использование природного газа на транспорте и появляющиеся новые виды топлива, в том числе водород.
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экономика, в мире, нефть, индия, владимир путин, нарендра моди, цены на нефть, россия
Россия увеличит экспорт сжиженного газа в Индию
Путин и Моди подтвердили увеличение добычи российской нефти и наращивание импорта СПГ