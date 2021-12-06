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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211206/neft-1762316005.html
Цены на нефть восстановились более чем на два процента
Цены на нефть восстановились более чем на два процента - РИА Новости, 06.12.2021
Цены на нефть восстановились более чем на два процента
Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:32
2021-12-06T09:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8:10 мск февральские фьючерсы на смесь марки Brent выросли в цене на 2,09%, до 71,34 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 2,25%, до 67,77 доллара за баррель.В то же время за прошлую неделю североморская смесь дешевела почти на четыре процента, а техасская — на 2,8 процента. Такому снижению поспособствовало распространение омикрон-штамма коронавируса.По мнению аналитиков, опрошенных газетой The Wall Street Journal, цены на нефть снижались, так как появление "омикрона" поставило под угрозу перспективы спроса на энергию.
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экономика, brent, цены на нефть, россия
08:32 06.12.2021 (обновлено: 09:32 06.12.2021)
 
Цены на нефть восстановились более чем на два процента

Цены на нефть восстановились более чем на два процента после снижения на прошлой неделе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:10 мск февральские фьючерсы на смесь марки Brent выросли в цене на 2,09%, до 71,34 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 2,25%, до 67,77 доллара за баррель.
В то же время за прошлую неделю североморская смесь дешевела почти на четыре процента, а техасская — на 2,8 процента. Такому снижению поспособствовало распространение омикрон-штамма коронавируса.
По мнению аналитиков, опрошенных газетой The Wall Street Journal, цены на нефть снижались, так как появление "омикрона" поставило под угрозу перспективы спроса на энергию.
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