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Цены на нефть восстановились более чем на два процента
Цены на нефть восстановились более чем на два процента - РИА Новости, 06.12.2021
Цены на нефть восстановились более чем на два процента
Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:32
2021-12-06T08:32
2021-12-06T09:32
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8:10 мск февральские фьючерсы на смесь марки Brent выросли в цене на 2,09%, до 71,34 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 2,25%, до 67,77 доллара за баррель.В то же время за прошлую неделю североморская смесь дешевела почти на четыре процента, а техасская — на 2,8 процента. Такому снижению поспособствовало распространение омикрон-штамма коронавируса.По мнению аналитиков, опрошенных газетой The Wall Street Journal, цены на нефть снижались, так как появление "омикрона" поставило под угрозу перспективы спроса на энергию.
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экономика, brent, цены на нефть, россия
08:32 06.12.2021 (обновлено: 09:32 06.12.2021)
Цены на нефть восстановились более чем на два процента
Цены на нефть восстановились более чем на два процента после снижения на прошлой неделе