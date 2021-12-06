В США заявили, что не гарантируют России нерасширения НАТО

19:51 06.12.2021 (обновлено: 20:11 06.12.2021)
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России
Американский политолог Коэн заявил, что никто не гарантирует России нерасширения НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24".
"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный сенатом. В сенате его не ратифицируют", — пояснил он.
По его словам, это должно подтверждаться на бумаге, "которой никогда не было".
Летом президент Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на Восток. Интервьюер попросил уточнить, в каком документе это зафиксировано. На это Путин ответил поговоркой "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала несколько свидетельств того, что западные политики обязались не включать новые страны Восточной Европы в военный блок. В частности, она привела в пример записи беседы в 1990 году на тот момент госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорил о конкретизации того, что именно будет на демилитаризованном востоке Германии.
Захарова упомянула и высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" о дальнейшем расширении НАТО. Эти слова он произнес во время встречи с Горбачевым.
В декабре российский лидер заявил, что страна будет добиваться от Соединенных Штатов и их натовских союзников отказа от продвижения на Восток и предоставления надежных и долгосрочных гарантий безопасности.