https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html

В США заявили, что не гарантируют России нерасширения НАТО

В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России - РИА Новости, 06.12.2021

В США заявили, что не гарантируют России нерасширения НАТО

Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:51

2021-12-06T19:51

2021-12-06T20:11

политика

ссср

михаил горбачев

эдуард шеварднадзе

нато

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24". По его словам, это должно подтверждаться на бумаге, "которой никогда не было".Летом президент Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на Восток. Интервьюер попросил уточнить, в каком документе это зафиксировано. На это Путин ответил поговоркой "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала несколько свидетельств того, что западные политики обязались не включать новые страны Восточной Европы в военный блок. В частности, она привела в пример записи беседы в 1990 году на тот момент госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорил о конкретизации того, что именно будет на демилитаризованном востоке Германии.Захарова упомянула и высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" о дальнейшем расширении НАТО. Эти слова он произнес во время встречи с Горбачевым.В декабре российский лидер заявил, что страна будет добиваться от Соединенных Штатов и их натовских союзников отказа от продвижения на Восток и предоставления надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html

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политика, ссср, михаил горбачев, эдуард шеварднадзе, нато, россия