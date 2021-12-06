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В США заявили, что не гарантируют России нерасширения НАТО
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России - РИА Новости, 06.12.2021
В США заявили, что не гарантируют России нерасширения НАТО
Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:51
2021-12-06T20:11
политика
ссср
михаил горбачев
эдуард шеварднадзе
нато
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24". По его словам, это должно подтверждаться на бумаге, "которой никогда не было".Летом президент Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на Восток. Интервьюер попросил уточнить, в каком документе это зафиксировано. На это Путин ответил поговоркой "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала несколько свидетельств того, что западные политики обязались не включать новые страны Восточной Европы в военный блок. В частности, она привела в пример записи беседы в 1990 году на тот момент госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорил о конкретизации того, что именно будет на демилитаризованном востоке Германии.Захарова упомянула и высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" о дальнейшем расширении НАТО. Эти слова он произнес во время встречи с Горбачевым.В декабре российский лидер заявил, что страна будет добиваться от Соединенных Штатов и их натовских союзников отказа от продвижения на Восток и предоставления надежных и долгосрочных гарантий безопасности.
https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html
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политика, ссср, михаил горбачев, эдуард шеварднадзе, нато, россия
19:51 06.12.2021 (обновлено: 20:11 06.12.2021)
 
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России

Американский политолог Коэн заявил, что никто не гарантирует России нерасширения НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад не обещал России нерасширение НАТО на Восток, сказал американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24".

"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный сенатом. В сенате его не ратифицируют", — пояснил он.

По его словам, это должно подтверждаться на бумаге, "которой никогда не было".
Летом президент Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на Восток. Интервьюер попросил уточнить, в каком документе это зафиксировано. На это Путин ответил поговоркой "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
19:29
НАТО не признает красных линий, заявил Песков
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала несколько свидетельств того, что западные политики обязались не включать новые страны Восточной Европы в военный блок. В частности, она привела в пример записи беседы в 1990 году на тот момент госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве. В ней представитель Вашингтона говорил о конкретизации того, что именно будет на демилитаризованном востоке Германии.
Захарова упомянула и высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" о дальнейшем расширении НАТО. Эти слова он произнес во время встречи с Горбачевым.
В декабре российский лидер заявил, что страна будет добиваться от Соединенных Штатов и их натовских союзников отказа от продвижения на Восток и предоставления надежных и долгосрочных гарантий безопасности.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
14:48
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
 
ПолитикаСССРМихаил ГорбачевЭдуард ШеварднадзеНАТОРоссия
 
 
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